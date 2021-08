Control Z Season 3: Intrigue, statut de renouvellement et date de sortie potentielle…

– Publicité –



La série est un drame mexicain pour adolescents, créé par Carlos Quintanilla Sakar Adriana Pelusi, Miguel Garcia Moreno et Miguel Garcia Moreno. Il a été présenté pour la première fois en mai 2020.

Cette histoire parle d’un pirate informatique anonyme qui divulgue des secrets d’élèves à l’école. Cela provoque la panique et la panique. Un étudiant introverti décide de découvrir qui est le hacker. Les fans veulent savoir si la saison 2 de la série sera renouvelée.

Je suis accro à CONTROL Z sur netflix – superman’s_lover (@pili42) 3 août 2021

Control Z Saison 3: Statut de renouvellement et date de sortie potentielle…

Contrôle Z est toujours non renouvelable pour la saison 3. Ceci malgré la demande évidente des fans. La série pourrait également être en danger d’être annulée en raison de mauvaises notes.

Malgré des critiques médiocres sur IMDB de 6,9/10 et une note de 2/5, il a tout de même été renouvelé pour une deuxième série. Alors que certaines émissions recevaient des critiques plus élevées, d’autres ont été annulées. Des titres comme Ozark, The society et Dead to Me figuraient parmi ceux qui ont été annulés. La série n’a pas l’air très bonne si elle est basée sur ses cotes.

Ceci pour recommander aux gens de regarder le drame. Un sondage Twitter s’est terminé avec 78,1% des 613 votes disant que les gens devraient « le diffuser ! » Les critiques de Google ont également indiqué 4,6/5 avec 1,5 000 personnes ayant examiné et examiné la série. Cela suggère que le renouvellement est possible.

Il est possible que l’histoire se poursuive en raison de la fin de la saison 2. Veuillez voir ci-dessous. La série a le potentiel de continuer l’histoire intense de la saison 3.

Que l’émission, si elle est renouvelée, sera diffusée à l’été 2022. Cela est cohérent avec les délais de production des saisons 1 et 2. Les fans peuvent regarder la bande-annonce de la saison 2 ci-dessous jusqu’à ce qu’une annonce soit faite.

Quel serait l’intrigue pour la saison 3?

La conclusion de la saison 2 a montré qu’Alex essayait d’obtenir de l’argent pour Luis et qu’Alex s’enfuyait avec Gabriela. Sofia et Javi courent à la rescousse de Gerry mais des événements s’ensuivent qui amènent tout le monde aux prises avec le sac d’argent et Susana est envoyée survoler le bord du toit.

On voit Pablo agenouillé au-dessus d’elle, alors qu’il regarde les autres et elle est allongée dans une mare pleine de sang. Mais il s’enfuit et s’empare de l’argent. C’était l’argent qu’ils prévoyaient d’utiliser pour sauver Natalia.

La saison 3 pourrait voir les étudiants collecter de l’argent et eux-mêmes pour sauver Natalia, tout en faisant face aux conséquences du décès de Susana – bien que ce ne soit techniquement pas clair.

Elle semblerait être morte de la chute qu’elle a subie et du sang qui sortait de sa bouche. Cependant, nous l’avons vue lutter pour reprendre son souffle à la fin de la saison 2. Sofia, Javier, Raul, Gerry, Alex, Maria et son amie pourraient tous être impliqué dans le meurtre si elle meurt, ce que Pablo saura et utilisera comme levier pour se protéger et protéger l’argent, car toutes les parties se salissent les unes les autres.