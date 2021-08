Control Z Season 3: Date de sortie et détails de l’intrigue

– Publicité –



Netflix a lancé la deuxième saison de Control Z le mercredi 4 août 2021. Cependant, les fans de la série mexicaine créée et réalisée par Carlos Quintanilla ainsi que les utilisateurs du service de streaming demandent une troisième saison.

Les huit premiers épisodes de la série fictive, qui met en vedette Ana Valeria Becerril et Yankel Stevan ainsi que Yankel Stevan, Yankel Stewart, Yankel Stvan, Macarena Garza, Patricio Galardo, Andres Bailey et Fiona Palomo parlent d’un hacker qui divulgue les plus intimes secrets pour les élèves de l’École Nacional. Sofia, une asociale, je-sais-tout avec de grandes capacités de déduction, tente de découvrir l’identité de ce hacker avant qu’il ne publie plus de secrets.

La deuxième saison de Control Z présente un auteur anonyme qui lance une attaque contre les élèves de l’école nationale pour se venger de Luis. Il n’est pas derrière leurs mensonges cette fois. De plus, Netflix publiera le troisième opus.

Date de sortie

La saison 2 de ‘Control Z’ a été diffusée dans son intégralité le 4 août 2021 sur Netflix. Chaque épisode dure 30-40 minutes.

La saison 3 n’a pas encore été annoncée. Les fans ont de nombreuses raisons d’espérer une éventuelle saison 3. L’histoire de la série est encore loin d’être terminée. La deuxième saison se termine par un cliffhanger meurtrier, qui laisse de nombreux points de l’intrigue non résolus. Cela soulève également plus de questions. Plusieurs arcs d’histoire, comme celui du père de Sofia, se sont poursuivis depuis le début de la série et restent incomplets, ce qui rend probable que l’histoire originale devait se poursuivre pendant plusieurs saisons.

Bien que la série n’ait pas encore reçu le feu vert pour une troisième série, il est probable que Carlos Quintanilla ou Miguel Garcia aient une idée de ce à quoi pourrait ressembler une saison 3. L’audience continue de jouer un rôle important dans le renouvellement de l’émission pour les saisons à venir.

Netflix a donné son feu vert à la saison 2 une semaine seulement après la première de la première saison. Nous devrons peut-être attendre que les chiffres d’audience de la saison 2 aient été analysés avant que Netflix décide s’il renouvellera ou annulera l’émission. Il est prévu que l’émission soit renouvelée pour au moins une saison supplémentaire en raison de ses critiques favorables. Nous pouvons nous attendre à voir la troisième saison de ‘Control Z’ sur la base des cycles de sortie des saisons précédentes. Entre mi-2022 et 2023.

Terrain

La finale de la saison 2 montrait Alex comme le vengeur de Luis et essayant de voler l’argent pour qu’elle s’enfuie avec Gabriela, son ex-amour. Sofia et Javi courent à la rescousse de Gerry mais des événements s’ensuivent qui amènent tout le monde aux prises avec le sac d’argent et Susana est envoyée survoler le bord du toit.

Pablo la voit alors allongée dans une mare avec son sang et son argent autour d’elle. Il s’agenouille au-dessus d’elle pendant qu’il regarde les autres pendant qu’elle meurt. Il décide de s’emparer de l’argent et s’enfuit avec. Ils avaient l’intention de l’utiliser pour sauver Natalia.

La prémisse de la saison 3 peut être que les étudiants trouvent l’argent et rassemblent les ressources pour sauver Natalia. Cependant, cela reste techniquement incertain.

Il lui aurait été difficile de survivre à la chute et au sang qui sortait de sa bouche. Mais, la saison 2 s’est terminée avec son manque d’air. Sofia, Javier, Raul, Gerry, Alex, Maria et son amie pourraient tous être impliqué dans le meurtre si elle meurt, ce que Pablo saura et utilisera comme levier pour se protéger et protéger l’argent, car toutes les parties se salissent les unes les autres.