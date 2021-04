Construisons un zoo est un simulateur de gestion de l’ère PS1 avec des crocoducks

Si, comme cet auteur, vous avez grandi à l’époque de Bullfrog, alors vous serez probablement intéressé par Construisons un zoo – une nouvelle simulation de gestion de No More Robots et Springloaded Games. La torsion ici est que vous pouvez élever différents types d’animaux en utilisant la technologie d’épissage d’ADN, ce qui signifie que l’enceinte de crocoduck dont vous avez toujours rêvé peut enfin devenir une réalité.

En plus de concevoir des monstruosités génétiques, vous devrez également embaucher du personnel pour s’occuper de vos animaux et nourrir et abreuver vos visiteurs. Il y a un système de moralité, ce qui signifie que vous pouvez décider exactement quel style de gestion vous voulez adopter: allez-vous bien traiter vos employés ou les travailler jusqu’à l’os?

Techniquement, celui-ci n’est pas encore annoncé pour PS4 – une version bêta fermée de PC arrive très bientôt – mais nous sommes assurés que les ports de console suivront à un moment donné dans le futur. En tant que grands fans du parc à thème et de l’hôpital à thème, nous pensons que cela semble être un bon moment, et nous attendons avec impatience les éventuels ports PlayStation.