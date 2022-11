Constantine 2 cherche à démarrer le développement avec Keanu Reeves

Le réalisateur »Constantin », François Laurenta donné une nouvelle mise à jour sur le développement de la suite tant attendue de DC sortie en 2005. Bien qu’il ait confirmé qu’il n’avait pas encore de script, il travaille avec Keanu Reeves Oui Akiva Goldsman essayer d’apporter une suite.

« Cela a été difficile à cause du monde DC / Vertigo et de qui possède le personnage et qui contrôle les personnages, essayant de faire avancer les bonnes personnes. Nous avons cela maintenant et maintenant nous avons besoin de l’histoire. Nous voulons tout l’amour pour le faire », a commenté Lawrence sur l’état actuel du film.

La suite de » Constantine » a été annoncée en septembre 2022, avec Lawrence et Reeves de retour en tant que réalisateur et chef de file, respectivement, tout comme le film de 2005. Akiva Goldsman écrira le scénario et coproduira. JJ Abrams Oui Hannah Minghella.

Peu de temps après la confirmation de la suite de »Constantine », Découverte de Warner Bros. a annoncé que le redémarrage de la franchise aux mains d’Abrams pour hbo max avait été annulé et le projet est maintenant en vente pour être traité par une autre société de production.

Sorti par Warner Bros. en 2005, le film a suivi Reeves en tant qu’exorciste et expert en démons John Constantine, aidant un détective qui veut prouver que la mort de son frère n’était pas un suicide mais quelque chose de plus.

»Constantine », mettant également en vedette Shia LaBeouf, Tilda Swinton et Djimon Hounsou, entre autres, a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais a été un succès commercial mineur, rapportant 230 millions de dollars dans le monde sur un budget de 100 millions de dollars.

Lawrence a récemment terminé la production de la préquelle « Hunger Games », avec Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage et Viola Davis, entre autres.

Intitulée » La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents », l’histoire servira de cinquième épisode de Lionsgate dans la franchise, racontant l’histoire de Coriolanus Snow, le futur président corrompu de Panem.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la suite « Constantine ».