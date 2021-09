Connor Swindells de Sex Education répond aux tweets « Adam méritait mieux »

ATTENTION : cet article contient des spoilers pour Éducation sexuelle saison trois

Après la troisième saison de Éducation sexuelle abandonné sur Netflix la semaine dernière, tout le monde a été surpris de trouver leurs allégeances décaler légèrement – soudainement sympathiser avec Moordale’s ancien directeur sévère Monsieur Groff, s’adoucir à Isaac après son coup cruel à la fin de la saison dernière, et sérieusement remettre en question certains des choix d’Otis (et c’est pas seulement sa moustache).

Et sans doute deux des plus inattendus les redressements que nous avons vus proviennent d’Adam et Ruby, l’intimidateur de l’école réformée et Moordale’s ‘intouchable’ la reine des abeilles, jouée par Connor Swindells et Mimi Keene.

Dans la nouvelle série, nous constatons que les deux ont un beaucoup plus sensible, vulnérable côté, comme on le voit quand Eric trompe Adam au Nigeria, et quand Otis ne parvient pas à dire « Je t’aime » à Ruby.

Si soudaine est notre fidélité au duo rejeté, que la réaction écrasante en ligne à la série était que les deux « méritaient mieux ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la réaction à l’histoire de son personnage, Swindells a déclaré : « Je pense que je peux comprendre pourquoi les gens disent ça.

« BouC’est intéressant, vous savez, je pense qu’en termes d’histoire, du point de vue du héros, ou de l’arc du héros, vous devez en quelque sorte tout perdre pour devenir la meilleure version de vous-même à un moment donné.

« Donc si nous regardons ce fil conducteur, je pense qu’il y a de l’espoir dans l’avenir pour les deux.«

Il ajouta: « Je pense que ce n’est qu’en partant du bas que vous pouvez en quelque sorte atteindre la meilleure version de vous-même.

« Donc Je pense que peu importe si nous revoyons Ruby ou Adam, nous pouvons en quelque sorte sentir qu’ils sont sur un meilleur voyage, en particulier pour Adam.«

De nombreuses personnes ont également appelé à une quatrième saison, uniquement pour qu’Adam et Ruby puissent trouver une fin plus heureuse.

Heureusement, c’est quelque chose pour lequel Swindells est également intéressé – sous quelques conditions.

Il a dit : » So tant que l’écriture reste bonne, et les gens continuent à s’en soucier et ne dorment pas dessus, alors c’est quelque chose dont je veux toujours faire partie.

« Travailler avec les gens dessus est vraiment amusant et tous les jours c’est super, alors jeC’est un travail que je garde très affectueusement dans mon cœur et quelque chose qui a été formidable en me donnant des opportunités pour d’autres choses.

« Donc Je pense que savoir d’où ça vient est très important pour moi de ne pas dormir là-dessus.«