Connie Culp a 57 ans: la première femme ayant subi une greffe de visage est morte

ECOCERT Coffret KIT visage femme 50 ans

Ce kit est idéal pour les peaux matures Il comprend un soin, un démaquillant et un tonique Huile végétale de Germe de Blé : Nourrissante, riche et très émolliente, c'est une huile particulièrement remarquable pour les peaux sèches et déshydratées. Régénérante, protectrice et réparatrice De consistance épaisse