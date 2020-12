Connaissez-vous déjà les enceintes exclusives Bugatti?

De plus en plus, l’univers des marques va bien au-delà des voitures et après un certain temps McLaren a dévoilé ses casques sans fil, maintenant Bugatti a décidé de créer des haut-parleurs.

Développées en collaboration avec Tidal, un fabricant allemand de systèmes de sonorisation en activité depuis plus de 20 ans, ces enceintes Bugatti ne sont pas installées dans vos modèles, mais dans le salon.

Pariant sur «l’établissement d’un nouveau standard pour les systèmes de sonorisation», les deux sociétés ont «lancé» ce partenariat avec la gamme d’enceintes «Royale».

Entièrement personnalisables, elles sont ornées du logo Bugatti et peuvent être finies en cuir, fibre de carbone, aluminium, différents tissus et même métaux précieux.

Pour marquer le début de cette collaboration, Bugatti et Tidal lanceront deux ensembles de systèmes sonores: «Edition Noir» et «Edition Blanc». Chacun d’eux sera limité à 15 unités et leur prix est totalement inconnu.