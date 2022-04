Confirmé! Les Illuminati apparaîtront dans Doctor Strange 2

merveille

Doctor Strange in the Multiverse of Madness promet de nombreuses surprises alors qu’il explore le multivers et l’une d’entre elles est la présence des Illuminati.

©IMDBDoc étrange 2

Docteur étrange est devenu l’un des personnages principaux de Univers cinématographique Marvel et son influence dans la phase 4 semble déterminante. déjà paru dans Spider-Man : Pas de retour à la maison où il est intervenu dans l’intrigue du film avec de graves conséquences pour le multivers. Ses actions seront punies par un groupe de personnages qui fait l’objet de rumeurs depuis longtemps mais qui n’a jamais été confirmé. Jusqu’à maintenant!

Un nouveau clip qui avance Doctor Strange dans le multivers de la folie montre Stephen sans sa cape, ses éléments magiques et placé en garde à vue, puis une version de son ami le baron Mordo apparaît qui raconte au héros : « Les Illuminati vont le recevoir ». Ainsi, la participation de ce groupe mystérieux de personnages qui sont une étrange sélection de noms propres puissants au sein merveille.

Les Illuminati arrivent au MCU

La question évidente est : Qui sont les Illuminatis ? Le nom vient d’une vieille théorie du complot et les membres de ce groupe au sein merveille Il s’agit du professeur Charles Xavier, de Namor, de Reed Richards, d’Iron Man, de Black Bolt et de Stephen Strange lui-même. Ils sont un groupe de héros qui cherchent à éradiquer les menaces et à manipuler les événements dans le but ultime de protéger la planète Terre et ses habitants.

La bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie créé lors du dernier Super Bowl mettait en vedette la voix indubitable de Patrick Stewart qui a fini par confirmer le retour sur grand écran de son personnage, le leader des X-Men, le professeur Charles Xavier. De cette façon, de nombreux fans de la Univers cinématographique Marvel ils ont commencé à spéculer sur la possibilité de voir The Illuminati dans la suite de Sorcerer Supreme.

Certains personnages du groupe mystérieux signifient un défi pour Kévin Feig et l’équipe créative en charge du film. Par exemple Black Bolt, leader des Inhumains, qui a échoué en son temps à la télévision. D’autre part, Namor ne fera ses débuts qu’en Panthère noire : Wakanda pour toujours et pour autant que nous sachions, Reed Richards n’a pas d’acteur pour le jouer dans le Univers cinématographique Marvel. Ces difficultés peuvent-elles être résolues par multivers? Sûrement! Le film sortira au cinéma Le 5 mai.

