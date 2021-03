Confirmé: le film Black Clover arrive!

Les fans d’anime vivent un dimanche unique, puisque le jour de la date, l’épisode 16 de Shingeki no Kyojin, qui a été désigné comme le dernier de la série, mais ils ont finalement annoncé qu’il y aura une deuxième partie avec plus de chapitres, et de cette façon, il pourra adapter le manga entier qui culminera le 9 avril avec le volume 139. Maintenant, ils ont confirmé la poursuite de Black Clover avec un film. Découvrez leur bande-annonce!

Début février, il a été rapporté dans Spoiler que la populaire émission de télévision se terminera le mardi 30 mars dans son épisode 170 et que à la clôture il y aurait « une annonce importante » dont il y avait beaucoup de spéculations en raison de l’incertitude que cela provoquait chez les fans, bien que la plupart aient imaginé que la prochaine étape allait être un long métrage.

Quand il a été révélé que Trèfle noir allait se terminer, des millions de téléspectateurs à travers le monde ont été stupéfaits par la nouveauté, car il reste encore beaucoup de contenu à adapter à partir du manga, qui vient de lancer son numéro 287 intitulé « The Day of Atonement ». Au fil des jours, l’anxiété grandissait parmi les fans, et deux jours avant la fermeture de l’anime, la confirmation attendue est arrivée.

Pour l’officialisation a décidé de lancer une bande-annonce sur les réseaux sociaux, dans lequel il n’y a aucun aperçu de ce qui sera vu dans le film, puisque l’intrigue de la bande est conservée sous sept clés, bien que nous voyions les coulisses de la production du programme. Pour le moment Aucune date de sortie ou d’autres détails sur le film n’ont été révélés., nous devrons donc attendre pour en savoir plus sur ce projet.

De quoi parle Black Clover? Au cas où vous ne connaissez pas l’histoire, voici son synopsis: « Dans un monde où la magie est tout, un villageois orphelin incapable d’utiliser tout type de pouvoir magique prétend devenir ni plus ni moins que le roi des sorciers. Et même si tout le monde le prend pour un fou frustré avec des idées de pompier, il peut finir trouver sa chance « .