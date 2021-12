Confirmé! Kevin Feige a annoncé Charlie Cox en tant que Daredevil du MCU

in

L’une des meilleures, peut-être la meilleure série de super-héros était la célèbre casse-cou qui a été publié en Netflix. Mettant en vedette magistralement Charlie Cox En tant que Matt Murdock, l’avocat aveugle qui est habile au combat au corps à corps et qui a un sens aigu de l’emplacement sert de justicier dans Hell’s Kitchen. De longues nuits de pur coup de poing et de coup franc ont donné au personnage sa popularité bien méritée.

Les adeptes de Univers cinématographique Marvel ils ont été déçus une fois Netflix annulé le spectacle et il n’y a jamais eu de chance d’ajouter ce personnage intrépide au canon MCU. Beaucoup s’attendaient à le voir dans un film Marvel Phase 3 dans ce qui est devenu la saga Infinity. Cela n’est jamais arrivé ! Cependant, tout indique que les choses sont sur le point de changer.

Daredevil arrive au MCU

Kevin Feige, le cerveau derrière la marque merveille au cinéma, il a admis qu’ils prévoyaient d’ajouter Charlie Cox comme casse-cou du MCU dans un projet futur. Ceci comprend Spider-Man : Pas de chemin à la maison? Rappelons-nous : une rumeur sur Internet indique que Matt Murdock sera l’avocat de Peter Parker dans l’affaire qui l’accuse du meurtre du méchant Mysterio dans les événements survenus pendant Loin de la maison.

Une autre alternative qui sonne tellement casse-cou apparaître dans le MCU est She-hulk. La série est plongée dans un monde d’avocats où jennifer walters, le protagoniste, est également avocat. Ils disent que le spectacle Disney + Il aura un ton comique et mettra en vedette Mark Ruffalo comme Ponton. Un bon endroit pour que le Diable de Hell’s Kitchen ait des minutes à l’antenne.

« Si nous voyons Daredevil dans les projets à venir, Charlie Cox sera l’acteur pour le jouer. Reste à savoir où et comment nous le verrons. », a remarqué Kevin Feige remplir les adeptes de la Univers cinématographique Marvel qui ont une affection particulière pour le portrait de cet acteur talentueux du héros aveugle qui quitte son âme pour sa ville en combattant le crime tous les soirs.

Le casting de casse-cou Il a été complété par Deborah Ann Woll dans le rôle de Karen Page, Elden Henson dans le rôle de Foggie Nelson et Vincent D’Onofrio dans le rôle de Kingpin. Les rumeurs courent que le méchant fera une apparition dans la série de Disney +, Oeil de faucon. Un petit souvenir : casse-cou participé au croisement de Netflix connu comme Les défenseurs aux côtés de Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. La Maison de la Souris a retrouvé les droits du personnage il y a un an !

