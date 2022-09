Confirmation de la saison 2 de Mme Marvel: lors de sa première sur Disney +

in

Mme Merveille est venu cette année à Disney+ avec une histoire fraîche et dynamique mettant en vedette Iman Vellani dans le rôle de Kamala Kahn, une jeune femme qui découvre un étrange bracelet lié au passé de sa famille qui a la capacité de libérer les incroyables capacités qu’elle a en elle et ainsi pouvoir affronter Los Clandestine de la même manière vous vous occupez du contrôle des dommages.

La série a eu un accueil phénoménal de la part de la presse spécialisée qui en Tomates pourries vous donne une acceptation de 97% en plus des 80% solides qui Mme Merveille réussi à toucher le public en général, il n’est donc pas surprenant que tout le monde attende la participation de la jeune femme au film les merveilles aux côtés de Brie Larson et Teyonah Parris.

Deuxième saison de Mme Marvel?

La fin de Mme Merveille pour Disney+ avance un peu ce que nous pouvons nous attendre à voir dans les merveilles lorsque Kamala Kahn et Carol Danvers changent mystérieusement de corps. Que va-t-il se passer ensuite? Nous devrons attendre le film qui sortira dans les salles du monde entier en juillet de l’année prochaine. autrefois D23 il y avait un aperçu de cette bande que beaucoup attendent avec impatience.

Mais si vous êtes un fan du personnage d’Iman Vellani, vous ne pouvez pas manquer cette information provenant de l’initié Daniel Richtman qui, selon ses sources, a confirmé que Mme Merveille oui il y aura une deuxième saison en Disney+ bien que l’on n’en sache pas encore beaucoup plus sur l’intrigue possible de ce nouveau lot d’épisodes de la populaire émission Univers cinématographique Marvel.

L’écrivain en chef Sana Amanat a précédemment indiqué que l’émission MCU avait été écrite comme un « série limitée » pour que le personnage « sortir et faire autre chose », jetant apparemment le doute sur le retour de la série pour une autre saison. De plus, le directeur de la photographie Jules O’Loughlin a déclaré que ni lui ni la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy n’avaient entendu parler de plans pour une suite à Mme Merveille.

Ce qui est certain, c’est que merveille il garde souvent ses plans futurs secrets même de ses équipes créatives et de ses acteurs. Dans ce cas, il n’est toujours pas clair si la deuxième saison de Mme Merveille viendra en streaming et quelle serait la date de sortie stipulée pour ces épisodes. En attendant, Iman Vellani rêve même d’un crossover avec Wolverine ou d’une évolution de son personnage dans le meilleur style du Spider-Man de Tom Holland.

