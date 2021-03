Configuration système requise pour Resident Evil 8 connue – minimale, recommandée et 4K avec traçage de rayons

Le producteur et distributeur Capcom a également de nouveaux détails Village de Resident Evil 8 divisé. Nous savons maintenant comment Configuration système requise pour la version PC échouer. Si vous souhaitez vérifier si votre ordinateur peut résister à l’horreur de survie avant d’acheter le jeu, vous pouvez désormais parcourir facilement les listes suivantes.

Il convient de mentionner qu’il s’ajoute désormais à la configuration système minimale et recommandée également Configuration système requise pour 4K où cela devrait être possible tracé laser pour fonctionner correctement.

Si vous avez un processeur AMD qui Ray tracing et FidelityFX cette information est intéressante pour vous. Si vous avez une carte Nvidia, cette déclaration peut être négligée pour le moment, car il n’est toujours pas clair si elles sont prises en charge en termes de raytracing et de DLSS.

Configuration système requise pour Resident Evil 8

Configuration minimale requise

Processeur: Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ou AMD RX 560 (les deux avec 4 Go de VRAM)

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Mémoire RAM: 8 Go

DirectX version 12

Espace de stockage: environ 50 Go

Configuration recommandée

Processeur: Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 1070 ou AMD RX 5700

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Mémoire RAM: 16 Go

DirectX version 12

Espace de stockage: environ 50 Go

Configuration système requise 4K (lancer de rayons)

Processeur: Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Mémoire RAM: 16 Go

DirectX version 12

Espace de stockage: environ 50 Go

Cartes graphiques possibles pour une résolution 4K:

Nvidia GeForce RTX 2070 – 4K avec 45 FPS

Nvidia GeForce RTX 3070 – 4K avec 60 FPS

AMD RX 6700 XT – 4K à 45 FPS

AMD RX 6800 – 4K à 45 FPS

AMD RX 6900 – 4K à 60 FPS

Avec l’équipement approprié, vous pouvez lire RE8 avec une résolution maximale de 4K et un lancer de rayons à 60 images par seconde. « Resident Evil 8 Village » sortira le 7 mai 2021 pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S.