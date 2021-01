Confessions d’une actrice à la retraite: j’étais des ennemis avec une ancienne star de Disney

Ne vous inquiétez pas quand je dis que je suis une enfant actrice à la retraite.

J’ai déménagé de Chicago à Los Angeles quand j’avais 10 ans, et je suis parti à la retraite à 19 ans – principalement parce qu’en tant qu’enfant, jouer était trop intense pour moi.

Cependant, par habitude, lorsque je rencontre des gens, je dis: «Je suis Emelyne et je suis SAG-AFTRA.» Quand je vais à un entretien d’embauche, j’apporte instinctivement ma photo avec mon CV.

Confessions d’une actrice enfant à la retraite:

Continuez à lire pour apprendre tous les détails juteux sur ce que c’était que d’être une enfant actrice, et pourquoi j’ai pris ma retraite avant ma vingtaine.

Les auditions étaient sérieuses.

Je suis à peu près sûr que j’étais le seul enfant acteur qui n’ait pas été scolarisé à la maison.

En fait, je suis allé dans un lycée ordinaire et je devais être retiré de l’école pour aller aux auditions en milieu de journée. Je suis même parfois allé à deux auditions par jour, et c’était une autre occasion de rencontrer d’autres acteurs avec lesquels j’étais ami.

Le week-end, je suis allé à des cours de théâtre et j’étais essentiellement dans un cours de théâtre avec tout le monde qui est devenu célèbre sur Disney Channel, Nickelodeon, etc.

En fait, je suis allé à un cours de théâtre avec une actrice qui a été dans des franchises de films populaires et est récemment allé Hamilton avec elle à New York.

Je la connais depuis longtemps et en 2008, nous sommes tous les deux allés auditionner pour un film d’horreur populaire. Lors de l’audition, je suis allé vers elle et j’ai essayé de lui faire un câlin bonjour.

J’ai été choqué quand elle m’a littéralement donné le traitement silencieux et n’a même pas voulu me reconnaître.

Après avoir auditionné, elle s’est excusée auprès de moi et a dit qu’elle se préparait pour le rôle en ne parlant pas. Cela a clairement fonctionné, car elle a réservé le rôle principal.

Les acteurs avaient tendance à être très gentils et sympathiques lors des auditions, mais la plupart des gens prenaient les auditions très au sérieux.

J’ai auditionné pour Suite Life of Zack & Cody, (500) Days of Summer, L’étrange histoire de Benjamin Button, et tant d’épisodes de Esprits criminels. Cependant, à ce jour, je ne peux pas regarder un épisode de Esprits criminels sans connaître au moins un gamin en pleurs qui a réservé un rôle sur moi.

Être une starlette de Nickelodeon a été une expérience positive.

J’ai joué dans des émissions de Nickelodeon comme iCarly et Vrai Jackson VP.

J’étais même une American Girl Doll dans une publicité une fois (que vous pouvez voir ci-dessous), et une fois, quelqu’un m’a dit « Je suis plus belle en poupée », ce que je ne sais toujours pas prendre.

J’ai eu beaucoup de plaisir à filmer ces émissions et c’était particulièrement amusant de prendre du temps en dehors de l’école, même si je devais aller à l’école sur le plateau.

Pour iCarly, J’ai été encadré aux côtés de certaines des stars. J’ai également joué le rôle de Becca, qui était un intervenant dans l’épisode «iLost My Mind».

Donc, j’étais sur le tournage du spectacle pendant une semaine entière et j’ai assisté à la lecture de table, aux répétitions et j’avais même ma propre loge. Jim Parsons était également une star invitée, et c’est l’épisode tristement célèbre dans lequel Sam et Freddy s’embrassent.

C’était vraiment une expérience amusante, mais c’était très professionnel.

J’ai dû aller à l’école sur le plateau et je suis resté dans ma loge jusqu’à ce que je doive filmer, et les autres acteurs étaient toujours très gentils et accueillants.

Mon ennemi juré était une ancienne star populaire de Disney Channel.

Comme la plupart des enfants acteurs, mon ennemi juré à l’époque était une star populaire de Disney Channel.

Si vous jouiez à peu près au moment où cette star de Disney a eu sa grande chance, alors elle était sans aucun doute votre ennemi agissant. En fait, de nombreux enfants acteurs ont une histoire d’audition folle dans laquelle la star ou ses parents sont impolis avec les autres enfants lors des auditions, ce qui est sauvage pour moi.

Cette actrice en particulier et moi avons auditionné pour un jeu télévisé populaire à l’époque. Cela n’a pas empêché la mère de la star de Disney de dire aux autres enfants lors de l’audition qu’ils ne devraient même pas essayer, car sa fille « sera celle qui sera choisie ». Aucun de nous n’a avancé dans le processus de casting.

L’actrice était une de mes amies à l’époque, mais cela ne l’a pas empêchée de toujours m’insulter et de me dire des commentaires grossiers.

Elle me posait des questions comme: «D’où as-tu eu ta tenue laide? Limité aussi? » qui laisse encore un mauvais goût dans ma bouche.

Il y avait des tonnes de fêtes pour les enfants acteurs.

Dans le monde du théâtre, tout le monde connaît tout le monde.

Chaque semaine, il y avait différents événements auxquels tous les mêmes acteurs enfants allaient. Nous allions aux fêtes d’anniversaire, au mini-golf, au cinéma ou au patinage sur glace. Cela nous a donné un sentiment de communauté et de normalité, et c’était agréable de faire des choses que les enfants de mon âge faisaient avec leurs propres amis.

Cependant, l’événement auquel tout le monde se rendrait serait une fête organisée par un groupe de garçons YouTube. Ils organisaient une fête à la maison tous les mercredis et il y aurait de la sécurité à la porte – il fallait donc connaître quelqu’un pour entrer.

J’ai décidé de me retirer du théâtre quand j’étais enfant.

Après avoir été sur iCarly en 2011, j’ai décidé de prendre ma retraite d’acteur. Cela a perdu son enthousiasme pour moi et je n’aimais pas autant manquer l’école pour les auditions. Je participais au département de théâtre de mon lycée et je ne voulais pas rater quelque chose.

Je n’étais tout simplement pas totalement passionné par les choses pour lesquelles j’auditionnais. Cependant, j’ai fait un retour en 2014 lorsque je suis allé à ma dernière audition.

Je suis obsédé par la comédie et mon idole est le comédien Bo Burnham. À ce moment-là, il avait un appel ouvert pour son clip vidéo intitulé «Répéter les choses».

Je n’avais même plus d’agent ou de manager, mais j’ai décidé d’y assister parce que j’étais tellement passionnée par lui et son travail. C’était la seule audition qui me tenait vraiment à cœur et j’ai tout donné.

Le même soir de l’audition, j’ai reçu l’appel que j’avais réservé le rôle dans le clip vidéo, et j’ai pu passer toute la journée sur le plateau avec Bo Burnham.

C’était le plus beau jour de ma vie et Burnham était même assis à côté de moi pour le déjeuner. Il était très gentil avec moi parce qu’il sentait à quel point l’expérience signifiait pour moi. Il m’a laissé m’asseoir dans la chaise de son directeur et m’a vérifié entre les prises. C’était la meilleure fin de ma carrière d’acteur que j’aurais pu rêver.

Même si j’ai arrêté de jouer, je veux toujours être à la télévision dans une certaine mesure. Maintenant, je suis plus concentré sur la télé-réalité. J’étais même presque sur la saison de Matt James de Le célibataire, et j’auditionne actuellement pour d’autres émissions de télé-réalité.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.