Conduite autonome. Tesla double le nombre de voitures avec accès à la version bêta de FSD

Après avoir décidé de mettre à disposition une version Beta de son futur système de conduite 100% autonome, Full Self-Driving (FSD), dans quelque chose comme 1000 véhicules, aux USA, l’énorme demande pour l’une de ces unités a déjà conduit Tesla à se décider. doubler le nombre de voitures équipées de cette technologie.

Tout a commencé en octobre dernier, lorsque Tesla a décidé de tester son logiciel de conduite 100% autonome, Full Self-Driving (FSD), le rendant disponible dans un nombre limité de véhicules clients, afin qu’ils puissent servir de cobayes dans le processus d’identification. des problèmes qui n’avaient pas encore été résolus, avant la commercialisation générale du système.

De plus, malgré le nom de la technologie, pour l’instant uniquement en phase Beta, les recommandations de Tesla aux clients qui souhaitaient participer à ce genre d’essai, étaient, à aucun moment, de lâcher le volant.

Toujours et via Twitter, le fondateur et PDG de Tesla Inc., Elon Musk, a maintenant annoncé que la société se préparait, parallèlement au lancement de la nouvelle version de ce logiciel, ce qui entraînera une augmentation de la bêta de 10 fois le nombre de véhicules impliqués dans cette phase de développement.

LIRE TROP

Pour l’instant en version bêta. Tesla propose une conduite 100% autonome

Dans son message, Musk a ajouté, en raison des niveaux élevés de demande pour le système, Tesla ajoutera un bouton « Télécharger la bêta » dans l’élément Service qui apparaît sur l’écran tactile des véhicules, dans un délai d’environ 10 jours.

En raison du niveau élevé de demande pour la version bêta de FSD, l’ajout du bouton «Télécharger la version bêta» à la section Service de l’affichage de la voiture dans environ 10 jours https://t.co/D6M3ZiMarG – Elon Musk (@elonmusk) 6 mars 2021

«Mais attention, même s’il est en train de mûrir», vous pouvez également lire dans le tweet de Musk, qui explique que l’option du mot bêta vise à réduire la complaisance dans l’utilisation et à définir les attentes d’une manière appropriée ». Depuis, il garantit, «tous les logiciels sont testés pour la première fois par les équipes de simulation et de contrôle qualité de Tesla. «

Musk a également confirmé que la disponibilité de la Beta Full Self-Driving variera en fonction de la région où les véhicules Tesla sont commercialisés, en raison des retards dans l’approbation réglementaire et du développement et des tests internes de Tesla.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂