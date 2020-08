Conduire une voiture avec une remorque. tout ce que tu as besoin de savoir

Que ce soit pour transporter un bateau, une moto ou une caravane, une «boule d’attelage» ne suffit pas pour conduire une voiture avec remorque.

Du conducteur à la voiture, en passant par la remorque elle-même, un certain nombre de règles doivent être respectées si vous voulez éviter les «désagréments».

Dans cet article, nous vous expliquons comment les connaître et vous expliquer comment conduire une voiture avec une remorque de manière légale et sûre.

Une question de poids

Le premier point à savoir lors de la conduite d’une voiture avec une remorque est lié au poids. Il y a trois poids à connaître: la voiture, la remorque et, bien sûr, le poids maximum remorquable.

Comme vous le savez, la plaque d’immatriculation (catégorie B) permet de conduire des véhicules à moteur jusqu’à 3500 kg (poids brut) et pouvant transporter jusqu’à neuf personnes (conducteur compris).

Quant à la remorque, elle peut être de 750 kg (poids brut) voire plus, à condition que le poids brut de l’ensemble voiture / remorque ne dépasse pas 3500 kg.

Si le poids brut de l’ensemble est compris entre 3500 kg et 4250 kg, vous devrez vous munir du permis de conduire catégorie B + E.

Inscription de la remorque? Dépend du poids

Aussi en ce qui concerne les poids, si la remorque a jusqu’à 300 kg (poids brut), elle n’a pas besoin d’avoir son propre numéro d’immatriculation. Cependant, si la remorque recouvre la plaque d’immatriculation de la voiture qui la remorque, elle doit également être placée à l’arrière de la remorque.

Si la remorque a plus de 300 kg de poids brut, il est nécessaire d’avoir sa propre immatriculation, un document unique de véhicule (DUA) et une assurance.

Si ce dernier a un poids brut de 750 Kg ou plus et n’excède pas 3500 Kg, il devra tout de même se présenter au contrôle périodique obligatoire, le premier étant deux ans après la date du premier enregistrement et le suivant effectué annuellement.

Cette vidéo nous rappelle pourquoi il est important de connaître le poids maximum remorquable:

Pas de lumière? Ne peut pas circuler

Tout comme les voitures sur la route, les remorques doivent également avoir une série de feux pour fonctionner.

Par conséquent, si la remorque mesure plus de 1,6 m de large ou si elle est plus large que la voiture (tracteur), elle doit avoir deux feux de position blancs à l’avant.

À l’arrière, ils sont obligatoires: un éclairage de plaque d’immatriculation; deux feux de position rouges; deux feux de stop rouges (sauf si les feux de la voiture sont entièrement visibles); feux de direction et, dans le cas des remorques immatriculées après le 27 mai 1990, un feu antibrouillard.

Deux réflecteurs triangulaires rouges doivent également être présents à l’arrière des remorques. Sur le côté, les remorques immatriculées après le 30 septembre 1994 doivent avoir des réflecteurs ambrés non triangulaires.

Enfin, toujours dans le chapitre des feux, il est obligatoire de disposer d’une prise électrique à 13 broches qui permet de faire reculer les feux.

Approuvé mais pas partout

Si vous ne le savez pas, l’homologation des remorques est nationale. Cela signifie que si vous souhaitez conduire une voiture avec une remorque dans un autre pays, vous devez vérifier si le pays dans lequel vous voyagez reconnaît l’approbation faite ici.

Heureusement, de nombreux fabricants de remorques commercialisent des modèles avec des approbations différentes dans différents pays, mais vous devez confirmer que votre remorque répond à cette exigence dans le pays (ou les pays) où vous voyagez.

Et la vitesse?

Enfin, nous ne pourrions rédiger un article sur les règles de conduite d’une voiture sans remorque sans vous rappeler les limites de vitesse à respecter dans ces circonstances.

Par conséquent, si la limite de vitesse dans les localités reste à 50 km / h, il n’en va pas de même sur les autres routes.

Par exemple, sur les routes nationales, il tombe à 70 km / h, 80 km / h sur les routes réservées aux voitures et motos et 100 km / h sur les autoroutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂