Compris … mais peu. Koenigsegg refuse les SUV, mais admet Gemera offroad

A l’heure où, même l’incontournable Ferrari, avoue déjà avoir un modèle SUV ou crossover dans son offre, le rival suédois Koenigsegg dit: les SUV, même pas les voir! Un style Gemera, Mad Max, avec des aptitudes à marcher dans les dunes…

Après, début 2020, avoir décidé de lancer la marque, avec la présentation du modèle quatre places Gemera, dans un segment de marché où, jusque-là, il n’avait jamais été, Christian von Koenigsegg a fini, maintenant, être confronté au question qu’il ne voulait certainement pas: après une super voiture de sport à quatre places, pour quand un SUV?

La question a été posée par YouTuber Misha Charoudin, lors d’un récent entretien avec l’homme derrière la création de Koenigsegg. Avec Christian von Koenigsegg supposant clairement que «je n’ai jamais été un grand fan des SUV», d’autant plus que, explique-t-il, «je préfère les sensations sportives quand je conduis».

De l’avis de Christian, un SUV ne peut jamais avoir une dynamique de conduite sur la route avec ces caractéristiques, et l’idée d’un SUV performant est quelque chose qui, pour le Suédois, n’est rien de plus qu’une «incongruité» et un « paradoxe ».

Lorsqu’ils tentent de construire un véhicule de ce type, les constructeurs ne peuvent concevoir qu’une voiture qui, dès le départ, fonctionne mal, les obligeant à essayer, par la suite, de faire à peine plus que d’atténuer leurs échecs, se défend le PDG de Koenigsegg.

Ainsi, plus que s’aventurer dans le monde des SUV, Christian von Koenigsegg estime que sa marque fera mieux pour développer une version haute performance de la Gemera, avec un design inspiré de la la franchise cinématographique Mad Max, mais aussi capable d’offrir de bonnes capacités offroad, à savoir, dans les dunes.

Cependant, annoncer la capacité de construire un véhicule comme celui-ci ne signifie pas forcément l’envie d’y parvenir. Surtout parce qu’en ce moment, Koenigsegg n’a pas de mains sur mesure, avec la production de Jesko et Gemera.

Le Koenigsegg Gemera

Cependant, au cas où la marque suédoise constaterait, de la part de ses clients, un intérêt suffisamment fort pour un véhicule comme celui mentionné ci-dessus, il s’agit de dire que, le mieux, n’est pas de renoncer, complètement, à l’achèvement d’un tel projet.

