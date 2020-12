Comparaison: Samsung Galaxy A20s vs A31

Nous avons testé deux des terminaux Samsung les plus vendus.

Les mobiles Samsung sont un assurance qualité. La société sud-coréenne est la société qui vend le plus de téléphones mobiles au monde et ce n’est pas quelque chose qui arrive par hasard, donc son expérience est déjà une approbation en soi.

Mais, comme cela s’est produit avec d’autres marques telles que Xiaomi, realme ou Huawei, leur les lancements se sont considérablement développés ces dernières années, inondant son catalogue de terminaux sans fin. Il est de plus en plus difficile pour le consommateur moyen de distinguer son portefeuille, soit parce que son aspect extérieur est très similaire, soit parce que leurs avantages diffèrent dans les détails. Le fait est que cela coûte.

Si vous hésitez entre acheter l’un et l’autre, nous vous conseillons regardez ses détails avec une loupe. Dans cet article, notre intention est de vous aider à distinguer parfaitement les Galaxy A20s du Galaxy A31. Physiquement, nous prévoyons déjà qu’ils sont assez similaires, du moins sur le panneau avant; une fois retourné, c’est probablement déjà quelque chose de plus simple.

En interne, les choses changent et, comme nous le verrons, l’un d’eux éblouit son rival dans cette comparaison Dans tous les cas, nous allons parler de l’un et de l’autre à fond pour que décidez de votre achat avec les informations nécessaires.

Design et affichage: le Galaxy A31 est plus beau

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, les similitudes entre le Samsung Galaxy A20 et le Samsung Galaxy A31 sont nombreuses, notamment au niveau de l’apparence de la face avant. D’une part, dans le Galaxy A20, on trouve un terminal avec Écran HD + LCD de 6,5 pouces et une résolution de 1560 x 720 dans un Format 19,5: 9 et 264 ppp. Les bords du panneau ne sont pas trop épais et il a un Encoche centrale en forme de goutte pour loger la caméra selfie.

En ce qui concerne l’écran du Galaxy A31, c’est légèrement plus bas, de 6,4 pouces, mais de qualité supérieure, c’est Super AMOLED avec résolution FHD + de 2400 x 1080 px. Il a une haute densité de ppi, 411, et aussi une encoche « drop » pour la lentille frontale.

Les deux terminaux sont intégrés Plastique et ont une gamme de couleurs de quatre couleurs: noir, bleu, rouge et vert pour les A20 et noir, blanc, bleu et rouge pour le Galaxy A31.

Concernant ses dimensions, le Le Galaxy A20s est nettement plus grand (77,5 mm x 163,3 mm x 8 mm) mais moins lourd (183 grammes) que le Galaxy A31 (73,1 mm x 159,3 mm x 8,6 mm et un poids de 185 grammes).

Chambers: un roi incontesté

Une fois que ces smartphones sont retournés, leurs différences commencent à devenir apparentes. Le premier est la position des caméras. Alors que le Galaxy A31 nous laisse une configuration de caméra arrière quad Stocké dans un large module rectangulaire, le Galaxy A20s opte pour un triple caméra de forme arrondie et verticale. Dans ce dernier cas, le flash est situé à l’extérieur de ce module, élément qui intègre le module A31 à l’intérieur.

En ce qui concerne la qualité des objectifs, dans le Galaxy A31, nous trouvons un Capteur principal 48 MP auquel un Grand angle 8 MP, objectif macro 5 MP et objectif de profondeur 5. Avec tout cela est le Flash LED, zoom numérique et de nombreux modes de photographie automatiques et manuels. L’aspect le plus notable est l’absence de stabilisateur optique. Sa caméra selfie, d’ailleurs, est de 20 MP. **

Le Galaxy A20 succombe notoirement dans cette section. Ce smartphone Samsung dispose de trois capteurs, le Objectif principal 13 MP, grand angle 8 MP et objectif de profondeur 5 MP. Il dispose d’un flash LED, d’un zoom numérique et d’autres modes de photographie pour améliorer la scène. Comme son rival, il n’a pas de stabilisateur optique ou de vidéo au ralenti. Dans ce cas, la caméra selfie est de 8 MP.

Batterie et performances: encore une fois, le petit rival est là

Une autre section dans laquelle on retrouve des différences évidentes est celle de la batterie. Pour le Samsung A31, la firme sud-coréenne a décidé d’opter pour un Alimentation 5000 mAh avec charge rapide de 15 W, configuration qui vous permet d’atteindre la fin de la journée sans difficulté.

En revanche, le Samsung Galaxy A20s réduit sa batterie à 4 000 mAh, bien qu’il inclut également un système de Charge rapide de 15 W. Malgré la diminution notable de capacité, en fin de compte la plupart de ses utilisateurs indiquent qu’il n’a pas été difficile pour eux d’arriver avec une batterie.

Ni dans le Galaxy A31 ni dans le Galaxy A20, il n’est possible de retirer la batterie, car ils n’ont pas non plus de charge inversée. Ce sont des téléphones axés sur le milieu de gamme, donc la chose étrange est qu’ils l’avaient.

Processeur et mémoire: dans l’une de ses configurations, l’A31 marque le territoire

En parlant du cœur qui anime ces terminaux Samsung, pour le Galaxy A31 la société a choisi le processeur 2 GHz MediaTek Helio P65. Il est accompagné, pour une performance fluide, 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 de ROM extensible via carte microSD. En informatique, il n’y a aucun problème pour déplacer les applications et les jeux, même si avec les plus exigeants il pourrait en souffrir et son fonctionnement est fluide. En fait, dans AnTuTu est passé à 183 200 points.

Quelque chose d’autre souffre du Galaxy A20. Cela intègre le processeur Qualcomm Snapdragon 450 1,8 GHz, près de 3 ou 4 Go de RAM et 32 ​​ou 64 de ROM. Dans les versions de base, certaines coutures sont visibles, mais nous ne pouvons pas oublier que le téléphone se concentre sur la plage d’entrée. Dans AnTuTu sa performance a marqué 75 800 points.

Connectivité: l’A31 donne (presque) toutes les facilités, tandis que l’A20 a des absences importantes

Le Samsung Galaxy A20s est un téléphone introduit en 2019 et ne dispose donc pas de 5G. L’A31 non plus, bien qu’elle date de 2020, bien qu’elle le puisse par dates.

Pour le reste, concernant les sections de connectivité, un autre fardeau du A20s est qu’il n’inclut pas NFC, caractéristique que possède son rival dans cette comparaison. Les deux terminaux comprennent Prise casque 3,5 mm et radio FM.

Quant au Bluetooth, on note une fois de plus la supériorité du A31, car il est livré en standard avec Bluetooth 5.0, par la version 4.2 qui équipe les A20.

Autres caractéristiques

Après l’examen approfondi, nous nous retrouvons avec des détails mineurs mais importants. Par exemple, aucun n’est étanche, alors faites attention de ne pas le mouiller plus que nécessaire. En ce qui concerne la prise d’empreintes digitales, l’A31 possède sa dernière technologie avec le capteur sous l’écran, Pendant ce temps, il Le Galaxy A20s le place sur le dos.

Enfin, je voudrais souligner que le Samsung Galaxy A31 est livré en standard avec Android 10, tandis que les Galaxy A20 frappent le marché bas Android 9. Soyez prudent avec cela pour la durabilité du téléphone à l’avenir.

Samsung Galaxy A20s vs Galaxy A31: lequel acheter?

Comme nous l’avons vu tout au long de la comparaison, le Le Galaxy A31 bat le Galaxy A20 à tous égards. Bien sûr, c’est aussi plus cher. L’un, l’A31, coûte un peu plus de 200 €, tandis que les A20 se trouvent facilement entre 150 et 160 €.

Dans cette différence de prix, beaucoup de ses caractéristiques vont, mais à mon avis, c’est une différence qu’il vaut la peine de supposer. Le Galaxy A31 est un terminal très complet qui, en plus, est livré avec une version plus mise à jour du système d’exploitation, un aspect indispensable pour les futures mises à jour.

Évidemment, tout dépend des besoins de chacun. Si vous êtes parfaitement conscient de ce dont vous avez besoin et que cela est rempli par le Samsung Galaxy A20, allez-y. Mais si vous voulez essayer quelque chose de supérieur, vous l’aurez pour très peu d’argent supplémentaire.

