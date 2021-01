Comparaison du Samsung Galaxy S21 Ultra contre l’iPhone 12 Pro Max, le Huawei Mate 40 Pro et plus: la bataille la plus compétitive commence dans les écrans, les performances et la photographie

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est encore plus protagoniste par rapport à ses frères les Galaxy S21 et S21 +, il n’y a donc pas de mal à le prendre en considération par rapport aux ennemis qui se posent actuellement. Ainsi, comme d’habitude dans Engadget, nous avons fait un comparaison du Samsung Galaxy S21 Ultra avec ses principaux concurrents dans le haut de gamme actuel.

Ayant été présenté dans la première quinzaine de l’année, pour le moment la plupart des rivaux sont les exposants maximum des marques rivales pour 2020. Même ainsi, le you to you est intéressant et nous aide à voir Que ce qui s’est démarqué du nouveau titan de Samsung mérite ou non une telle importance sur papier.

Nous avons opposé le Galaxy S21 aux smartphones suivants:

Un mobile puissant contre ses rivaux, littéralement

Ce qui a beaucoup retenu notre attention dans le Samsung Galaxy S20 Ultra, ce sont ses dimensions et son poids et son héritier direct ne manque pas. Le S21 Ultra est lié à l’iPhone 12 Pro Max à la première place de cette comparaison mobile la plus lourde, avec son 228 grammes, et que ce ne sont pas eux qui incorporent un panneau plus grand. Le Note 20 Ultra a un écran de 6,9 ​​pouces, mais aussi une batterie plus petite que le S21 Ultra et cela le rend probablement plus léger.

La batterie, en fait, est quelque chose qui est resté par rapport au S20 Ultra: 5 000 mAh. Dans un mobile avec ces caractéristiques et ce volume, et compte tenu du fait qu’il est de plus en plus fréquent de dépasser la barrière des 5000 mAh même dans le milieu de gamme, c’était presque le minimum que nous attendions, également après avoir vu que les 4500 mAh de la Note 20 Ultra ils sont tombés quelque peu à court.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra avait déjà 5000 mAh qui vont directement au S21 Ultra. Il n’hérite pas des 4500 mAh du Note 20 Ultra.

En regardant la concurrence, cette sélection n’est liée qu’au LG V60 ThinQ avec 5000 mAH, même s’il convient toujours de se rappeler que tout n’est pas de capacité. Reste à voir si la fréquence adaptative rend l’autonomie moyenne plus compétitive et oui: le OnePlus 8T et le Realme X50 Pro gagnent en puissance de charge rapide, même si au moins on voit déjà dans toute la gamme haute qu’il existe un certain type de charge vite.

En parlant de charges, il faut dire que le S21 Ultra conserve les pouvoirs de charge tels que nous les avons vus dans le Note 20 Ultra, bien qu’il y ait un changement: le au revoir au chargeur inclus dans la boîte. Il n’est pas le seul dans cette comparaison car ni l’iPhone 12 ni le Xiaomi Mi 11 ne l’incluent, il semble donc que cela pourrait être le germe d’une nouvelle ère (en parlant du contenu inclus).

L’iPhone 12 (le Pro Max dans l’image) capté sans le chargeur (pas à proprement parler dans l’histoire des téléphones mobiles, mais ces dernières années).

Les raisons sont toujours liées à l’environnement, mais cela implique que les utilisateurs doivent en acheter un ou s’ils en ont un compatible, le réutiliser. Si vous conservez le câble USB type C livré avec le Note 20, il faut tenir compte du fait que l’un est livré avec les deux extrémités USB type C, et que de nombreux chargeurs livrés dans les mobiles actuels ont encore une prise de type USB À.

En parlant de l’écran, le S21 Ultra (pas le reste du Galaxy S21) maintient le WQHD + qui le différencie de la plupart de ses rivaux, largement logé dans un FullHD + de plus en plus démocratisé et commun dans le milieu de gamme (et même dans les mobiles à 149 euros comme le Xiaomi POCO M3). C’est aussi dans la sélection de ceux qui parient sur l’augmentation du taux de rafraîchissement et ne pas rester au 60 Hz plus standard, même s’il faut noter que dans le S21, contrairement à ce que nous avons vu dans le Note 20 Ultra, le 120 Hz sera oui ou oui variable et indépendante de la résolution (merci, Samsung).

Le OnePlus 8T, l’un des nombreux rivaux avec une résolution FullHD +.

Notez également qu’il n’y a pas beaucoup de changement dans la conception de l’écran entre le Note 20 Ultra et le S21 Ultra, avec la caméra frontale poussant à travers un trou au centre. Cela diffère notamment de l’iPhone et du LG V60 ThinQ, avec entailler, et le Xperia 5 II, avec un cadre traditionnel.

L’écran incurvé est également quelque chose qui est maintenu dans le S21 Ultra, bien que plus abaissé et sûrement moins prononcé que celui du Huawei P40 Pro +, tandis que le Xperia, l’iPhone, le OnePlus, le Realme et le LG conservent un écran plat. Et le lecteur d’empreintes digitales est également un aspect différentiel, puisque Samsung est toujours confiné au technologie ultrasonique pour lui.

Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Huawei Mate 40 Pro LG V60 ThinQ OnePlus 8T Realme X50 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra Sony Xperia 5 II Xiaomi Mi 11 écran AMOLED 2x 6,8 po dynamique

120 Hz, 515 ppp

WQHD + Super Retina XDR

OLED 6,7 «

Rapport 19,5: 9

FullHD + à 2778 x 1184

HDR10

458 ppp OLED 6,76 «

FHD + 2 772 x 1 344 pixels

Taux de rafraîchissement 90Hz P-OLED de 6,8 po

Résolution FullHD + (2460 x 1080 pixels)

395 ppp

HDR10 + Fluid AMOLED 120Hz6,55 « FullHD + 2 400 x 1 080, 402 ppp (20: 9) Super AMOLED 90 Hz 6,44 pouces FullHD + 2 400 x 1 800 HDR10 + OLED 6,1 « FullHD + (1 080 x 2 520 pixels)

HDR BT.2020, 120 Hz

21: 9, verre Corning Gorilla Glass 6 AMOLED dynamique 6,9 ​​ »

3 088 x 1 440 pixels WQHD +

496 ppp, 120 Hz, 19,3: 9, HDR10 + OLED 6,1 « FullHD + (1 080 x 2 520 pixels)

HDR BT.2020, 120 Hz

21: 9, verre Corning Gorilla Glass 6 AMOLED 6,81 »

QHD +, 120 Hz

HDR10 + Tambours 5 000 mAh

Charge rapide 25 W

Charge sans fil de 15 W

PowerShare sans fil Charge rapide jusqu’à 20 W (chargeur non inclus)

MagSafe 15W

Charge Qi 7,5 W 4 400 mAh

SuperCharge 66 W, 50 W sans fil 5 000 mAh

Charge rapide 4+ 4 500 mAh

Charge de distorsion 65W Charge rapide de 4200 mAh 65WUSB-C 4 500 mAh

Charge rapide 25 W

Chargement sans fil 15 W

Charge inverse 4,5 W 4 000 mAh

Charge rapide 21W 4 600 mAh

Charge rapide de 55 W

Charge sans fil de 50 W

Charge inverse 10W Dimensions et poids 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 j 160,8 x 78,1 x 7,4 mm

228 grammes 162,9 x 75,5 x 9,1 mm

212 grammes 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

214 j 160,7 x 74,1 x 8,4 mm 188 g 159 x 74,2 x 8,9 mm 205 g 77,2 x 164,8 x 8,1 mm

208 grammes 158 x 68 x 8 mm

208 grammes 164,3 x 74,6 x 8,1 mm (verre)

196 grammes

Différenciation du processeur et de la connectivité

Si les Samsung Galaxy S21 sont uniques en quelque chose, c’est dans le processeur: ils apportent avec eux le nouvel Exynos 2100, se différenciant de leurs prédécesseurs. Il faudra voir si c’est comme le disait l’entreprise et, puisque ce SoC a une nouvelle structure et lithographie (avec Cortex Arm et 5 nanomètres), il n’y a plus autant de différence entre un Exynos et un équivalent Qualcomm. La bataille juste, en ce moment, serait avec le Mi 11, qui a fait ses débuts avec le Snapdragon 888.

Son seul rival avec un processeur « 2021 » est le Xiaomi Mi 11, avec le Snapdragon 888.

C’est donc le mobile de cette sélection avec un processeur plus récent, même s’il faudra attendre de le tester pour voir si au-delà du papier il y a des différences dans l’expérience. Il ressort également que la configuration la plus puissante du S21 Ultra atteint 16 Go, qui est le maximum dans cette sélection de mobiles. Il faut également se rappeler que le S21 Ultra n’a pas de plateau pour SD, bien que ce soit quelque chose de plus en plus.

Il y a aussi d’autres aspects qui font la différence avec leurs rivaux: les fonctions SmartThings, à la fois la compatibilité avec le Smart Tag et la fonction Find (pour trouver des appareils Samsung même hors ligne) et qui sont déjà préparés pour le Wifi 6E, depuis la 5G ( qui supportent également) oui c’est quelque chose que nous voyons dans le reste des mobiles de cette liste. En fait, il «vole» même le trait caractéristique de la Note: le Porte-stylo SBien qu’il ne l’inclut pas et qu’il ne soit pas clair que celui vendu séparément soit à la hauteur de la note.