Comment Woody Allen a armé la popularité contre Mia et Dylan Farrow

Dans le film de Woody Allen de 1979 Manhattan, il y a une scène à laquelle je continue de penser.

Isaac, le personnage d’Allen, dit à son ex-femme Jill (Meryl Streep) qu’il est venu «l’étrangler» pour avoir partagé les détails humiliants de leur relation.

«Regardez-vous», dit-elle. «Vous êtes tellement menacé.

«Hé, je ne suis pas menacé», répond Isaac. «Parce que, de nous deux, je n’étais pas celui qui était immoral, psychotique et promiscuité. J’espère que je n’ai rien oublié.

Il y a beaucoup à propos de Manhattan cela semble différent maintenant – et peut-être aurait-il toujours dû le ressentir. Mais à la suite du documentaire de HBO, Allen contre Farrow, il est impossible d’ignorer la façon dont Allen nous a toujours dit qui il était, ou comment il a utilisé l’art des relations publiques, de la personnalité et des privilèges pour nous amener à l’accepter.

Le 4 août 1992, Dylan Farrow – la fille adoptive d’Allen et de l’actrice Mia Farrow – a affirmé que son père l’avait agressée sexuellement.

Lorsque les allégations ont été rendues publiques, Allen a tenu une conférence de presse dans laquelle il les a qualifiées de «manipulation abusive et horriblement dommageable d’enfants innocents pour des motifs vindicatifs et égoïstes». Il a déclaré que la raison des accusations était sa relation avec la fille adolescente de Farrow, sa désormais épouse Soon-Yi Previn.

Et ça a marché. Pendant des années, les célébrités et les fans ont soutenu Woody Allen.

Scarlett Johannsson a déclaré en 2019: « J’adore Woody. Je le crois, et je travaillerais avec lui à tout moment. Je vois Woody chaque fois que je le peux, et j’ai eu beaucoup de conversations avec lui à ce sujet. J’ai été très directe avec lui, et il est très direct avec moi. Il maintient son innocence, et je le crois. «

En 2018, Diane Keaton a déclaré sur Twitter, « Woody Allen est mon ami et je continue de le croire. »

Ce n’est qu’au cours des deux dernières années que le vent a semblé tourner.

Le fait est que l’opinion publique a toujours été curieuse en faveur d’Allen. Il nous a dit qui il était tout au long de sa carrière – un génie maladroit avec un penchant pour les jeunes ingénieurs. Comme le souligne le documentaire, il nous a essentiellement soignés pendant des décennies.

Dans Manhattan, il a une relation amoureuse et sexuelle avec une jeune fille de 17 ans, et il est considéré comme l’un de ses meilleurs films depuis sa sortie. Et bien que son personnage à l’écran soit plus ou moins Allen lui-même, ce personnage lui-même contribue grandement à attacher le public à ses méfaits présumés.

Il est maladroit, non menaçant, la cible de ses propres blagues d’autodérision, un imbécile à la merci de ces femmes fortes, bien que très jeunes.

Woody Allen ne pouvait faire de mal à personne, nous nous sommes dit. Regardez ses chapeaux idiots.

Mais Allen est aussi une personne extrêmement riche et célèbre avec de puissantes ressources à sa disposition.

«Chaque jour, des collègues des agences de presse me transmettaient les courriels diffusés par le puissant publiciste d’Allen, qui avait orchestré des années plus tôt une solide campagne publicitaire pour valider la relation sexuelle de mon père avec un autre de mes frères et sœurs», a écrit son fils Ronan Farrow à Hollywood. Journaliste.

«Ces e-mails contenaient des points de discussion prêts à être convertis en histoires, avec des validateurs proposés – thérapeutes, avocats, amis, toute personne désireuse de qualifier une jeune femme confrontée à un homme puissant de folle, entraînée, vindicative. Dans un premier temps, ils se sont connectés à des blogs, puis à des points de vente de haut niveau répétant les points de discussion – une machine à spin auto-entretenue. «

Il est ironique que Mia Farrow soit devenue une star grâce à Bébé de romarin, un film non seulement réalisé par un réalisateur bien-aimé et respecté accusé d’avoir violé un enfant, mais un film dans lequel son personnage est à plusieurs reprises allumé par son partenaire pour son gain personnel.

Rosemary est fragile, délicate, timide – semblable à la façon dont Farrow elle-même apparaît à la caméra – comme si elle pouvait casser à tout moment.

Lorsque les hommes à l’écran sont timides, ils sont considérés comme non menaçants. Lorsque les femmes sont représentées de cette façon, elles sont étiquetées avec ce mot qui empêche les femmes d’être crues depuis des temps immémoriaux: folle.

Certains ont fait état de préoccupations concernant Farrow, en particulier de nature de sauveur blanc.

Elle a adopté 10 enfants, dont neuf sont des personnes de couleur et plusieurs qui sont nés avec divers problèmes de santé et handicaps.

Trois enfants – Lark Song Previn, Tam Farrow et Thaddeus Wilk Farrow – sont décédés. Lark d’une pneumonie liée au sida, Thaddeus d’une blessure par balle auto-infligée et Tam d’une maladie cardiaque, bien que le fils Moses Farrow prétende qu’il est mort d’une overdose. Deux de ses enfants, Soon-Yi et Moses, ont accusé Mia de maltraitance d’enfant, et les deux sont du côté d’Allen et sont catégoriques sur le fait qu’il n’a pas abusé de Dylan (le reste des enfants survivants soutiennent Dylan).

Dans le documentaire, Mia admet avoir giflé Soon-Yi en découvrant la relation avec Allen.

Ironiquement, ce qui a gardé Allen en grande partie libre du MeToo de tout cela a été son mariage, un mariage qui pose problème à tout point de vue, mais qui a été relégué à l’excentricité et aux punchlines de fin de soirée.

Allen décrit même leur relation comme une figure paternelle, car c’est vraiment ce qu’il a été pendant une grande partie de sa vie.

Dans une interview avec NPR, Allen a décrit leur mariage de cette façon: «J’étais paternel. Elle a répondu à quelqu’un de paternel. J’ai aimé sa jeunesse et son énergie. Elle s’est confiée à moi, et j’étais heureux de lui donner une énorme quantité de prise de décision en guise de cadeau et de la laisser prendre en charge tant de choses. Elle a prospéré.

Dans une autre interview avec le Hollywood Reporter, il a développé plus en détail la fierté paternelle qu’il éprouve à l’égard de Previn, avec plus d’un peu du saviordom blanc dont Farrow est accusé.

«Oh, eh bien, l’une des grandes expériences de ma vie a été ma femme. Elle a eu une éducation très, très difficile en Corée: elle était orpheline dans la rue, vivant dans des poubelles et mourant de faim à l’âge de 6 ans. Et elle a été récupérée et placée dans un orphelinat. Et j’ai pu vraiment lui rendre la vie meilleure. Je lui ai offert d’énormes opportunités et elle les a suscitées. Elle a fait ses études et a des tonnes d’amis et d’enfants, a obtenu un diplôme universitaire et est allée à l’école supérieure, et elle a voyagé partout avec moi maintenant. Elle est très sophistiquée et a visité toutes les grandes capitales d’Europe. Elle vient de devenir une personne différente. Ainsi, les contributions que j’ai apportées à sa vie m’ont procuré plus de plaisir que tous mes films.

Il nous le dit depuis des années. Nous n’avons tout simplement pas écouté.

Nous devons à Dylan, Mia et à tous les survivants de l’agression notre capacité à écouter leurs histoires et les vérités qui dérangent directement de la source elle-même.

Il existe des moyens d’aider les enfants victimes de maltraitance.

Vous voulez vous impliquer pour mettre fin aux abus sexuels sur les enfants? Vous pouvez faire plusieurs choses.

Il existe des organisations comme Prevent Child Abuse America qui sont de bons endroits pour commencer et qui sont toujours à la recherche de personnes pour donner leur temps et leur argent à leurs efforts.

L’organisation suggère également d’écrire aux élus locaux pour soutenir les politiques qui mettent fin aux abus sexuels, et bien sûr, la chose la plus simple à faire est de garder les yeux et les oreilles ouverts et de signaler les abus quand vous les voyez – et de toujours prendre des enfants. sérieusement quand ils disent qu’ils sont maltraités.

