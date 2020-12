Comment voyager rapidement à Yakuza: comme un dragon

Yakuza: comme un dragon « s La carte du monde est relativement énorme, et à cause de cela, vous vous retrouverez beaucoup à courir pour accéder aux différents objectifs et quêtes secondaires du jeu. Cependant, il existe un moyen de réduire tout le temps que vous passerez à courir dans le jeu; c’est via le système de voyage rapide du jeu. C’est vrai, Yakuza: comme un dragon a un système de voyage rapide, et si vous continuez à lire, je vais vous expliquer comment voyager rapidement en Yakuza: Comme un dragon.

Comment fonctionne le voyage rapide dans Yakuza: Like A Dragon?

En bref, pour voyager rapidement Yakuza: Comme un dragon, vous devez trouver un chauffeur de taxi, car ils servent de système de voyage rapide dans le jeu. Il vous en coûtera 700 yens pour voyager rapidement en taxi; cela peut devenir coûteux rapidement si vous prévoyez d’utiliser beaucoup cette fonctionnalité. Pour cette raison, nous vous suggérons de consulter notre guide de l’argent, afin que vous puissiez collecter une somme importante pour vous permettre de voyager rapidement.

Cela dit, vous pouvez trouver ces voitures partout sur la carte à divers endroits qui sont généralement une par distraction. Voir l’image ci-dessus pour un exemple de cesdits taxis. Parallèlement à cela, vous devrez parler à chaque cabine dans toutes les distractions suivantes pour débloquer un voyage rapide plus tard.

Atelier de romance

Route Isezaki

Café de poche

Cinéma Seagull

Survivre

Fukutokucho

Autoroute ouest de Tsurukama

West Central St.

Can Quest

Gare de Jinnai

Le Nouveau hama

Héros à temps partiel.

District résidentiel

Parc East Hamakita

North Chinatown

South Chinatown

Château de la lumière du soleil

Bureau des élections

En remarque, vous n’avez pas besoin d’utiliser le taxi pour déverrouiller, car le simple fait de parler au chauffeur débloquera un voyage rapide à n’importe quel endroit où vous vous trouvez. Parallèlement à cela, nous vous recommandons d’être prudent en essayant de trouver certains de ces endroits car ils peuvent se trouver dans des zones difficiles avec de redoutables ennemis.

Pour plus de guides, visitez le Yakuza page de jeu; nous avons une tonne de guides sur différentes parties du jeu et plus encore en cours de route.