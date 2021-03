Comment voir l’événement qui annoncera les nominés aux Oscars 2021

Les Oscars 2021 se rapprochent de plus en plus! La saison des récompenses a commencé cette année marquée par la pandémie de coronavirus et progresse régulièrement jusqu’à ce qu’elle atteigne la plus haute distinction qui sera décernée en avril. La statuette prisée aura bientôt ses candidats officiellement car un grand événement se prépare pour les annoncer. Notez tout ce que vous devez savoir pour suivre l’émission qui dévoilera les nominés!

Comme d’autres distinctions, l’Academy Award a dû modifier son calendrier de manière significative en raison de la contingence Covid-19. La 93e édition de la cérémonie la plus célèbre était initialement prévue pour le 28 février mais les organisateurs ont couru la date jusqu’au 25 avril pour que cela puisse être fait en personne. Bien qu’il reste encore plus d’un mois, le précédent commence à chauffer et il reste peu de chose pour découvrir les gagnants possibles.

Quand les candidats seront-ils annoncés pour les Oscars 2021?

Les candidats aux Oscars 2021 seront connus ce lundi 15 mars à partir de 17h30, heure du Pacifique. Ce sera une diffusion en direct hébergée par Nick Jonas Oui Priyanka chopra où il sera communiqué aux personnes choisies dans les 23 catégories. L’événement sera divisé en deux: Dans la première partie, les candidats aux listes techniques restreintes seront annoncés et dans la seconde, les principales nominations seront annoncées..

Comment voir l’annonce des candidats aux Oscars 2021?

Suivre l’annonce des candidats aux Oscars 2021 sera très facile: L’Académie diffusera l’événement via ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Youtube). De plus, en Amérique latine, il sera possible de suivre Écran TNT. Il sera également possible de suivre la transmission via le site web Oscars.com et Oscars.org.

Comment se déroule le vote des candidats aux Oscars 2021?

Le vote parmi les candidats aux Oscars 2021 prendra fin le 20 avril, cinq jours avant le grand gala qui n’a pas encore été confirmé (son Dolby Theatre et Los Angeles Union Station). Cette année, il y avait une exception pour les films sortis en streaming en raison de la pandémie. Bien que l’Académie admette qu’ils sont en concurrence, cela fait une condition que le contenu soit projeté dans les salles de cinéma.

A quelle heure aura lieu l’annonce des candidats aux Oscars 2021?

Mexique: 7h30

Argentine: 10h30

La Colombie: 8h30

Pérou: 8h30

Le Chili: 10h30

Equateur: 8h30

Espagne: 14h30

Paraguay: 10h30

Uruguay: 10h30