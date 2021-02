Comment voir la pleine ‘Snow Moon’ et d’autres événements célestes ce week-end

La pleine lune de février, également connue sous le nom de pleine lune des neiges, brillera de mille feux ce week-end, et vous pourrez l’attraper si vous êtes d’humeur à observer le ciel tôt le matin.

La lune sera complètement plein à exactement 3 h 17 HNE (2017 GMT) samedi (27 février). Cependant, la lune apparaîtra pleine de jeudi soir (25 février) à dimanche matin (28 février), il y aura donc beaucoup de temps pour lever les yeux et la voir, selon la NASA .

Les groupes autochtones du nord et de l’est des États-Unis ont appelé la lune de février la lune de neige en raison des fortes chutes de neige qui se produisent généralement au cours de ce mois, selon l’Almanach des fermiers .

Les noms de lune tels que Snow Moon ont été appliqués à tout le mois lunaire et pas seulement à la pleine lune. Certaines tribus ont également appelé la lune de février la lune affamée, car les mauvaises conditions météorologiques rendaient la chasse à la nourriture plus difficile que d’habitude, selon l’Almanach des fermiers.

Une pleine lune se produit lorsque l’orbite de la lune l’éloigne à 180 degrés du soleil et que le côté visible de la Terre reçoit une explosion de lumière solaire, selon 45secondes.fr , un site sœur de 45Secondes.fr.

La lumière du soleil se reflète sur la surface de la lune, ce qui signifie qu’une pleine lune peut apparaître très brillante, en particulier lorsqu’elle est haute dans le ciel par des nuits d’hiver claires, selon 45secondes.fr . Par conséquent, c’est une bonne idée d’utiliser un filtre lunaire si vous souhaitez regarder confortablement une pleine lune à travers un télescope. Ce filtre réduira l’éblouissement et vous permettra de voir les caractéristiques de la lune – y compris ses cratères d’impact, ses volcans morts et ses coulées de lave – plus en détail.

Les observateurs du ciel déterminés tôt le matin auront également l’occasion d’identifier trois planètes s’ils ont une vue claire de l’horizon est-sud-est, selon la NASA, qui a donné un résumé des événements célestes du point de vue de son siège à Washington, DC. .

Mercure apparaîtra à environ 2 degrés au-dessus de l’horizon est-sud-est alors que le crépuscule du matin commence à 5 h 45 HNE (10 h 45 GMT). Saturne sera également visible, bien que plus faible, à environ 5 degrés à droite de Mercure et à environ 4 degrés au-dessus du même horizon. Pendant ce temps, Jupiter volera la vedette car il sera plus brillant que Mercure et Saturne lorsqu’il montera en bas à gauche de Mercure à 5 h 49 HNE (10 h 49 GMT), 4 minutes après que Mercure et Saturne deviennent visibles, selon la NASA .

Si vous rencontrez un temps nuageux ou d’autres obstacles pour regarder l’émission céleste samedi, vous pouvez assister à une diffusion virtuelle de la Lune de neige se levant au-dessus de Rome diffusée par Le projet de télescope virtuel .

