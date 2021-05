Comment voir la fin cachée du jeu PlayStation 5

Returnal est l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années. Nous vous montrons comment voir la fin cachée de l’exclusivité PlayStation 5.

La vérité est que Returnal est un jeu difficile, ou du moins dans ses premières heures. Une fois que vous maîtrisez ses mécanismes et que vous comprenez le jeu, les choses deviennent un peu plus simples, mais toujours difficiles. Dans ce guide, nous vous montrons comment voir la fin cachée, pas à pas

Rappelez-vous que ces vidéos peuvent être vues sur notre chaîne YouTube. De même, sur notre chaîne Twitch, nous diffusons en direct plusieurs jeux, y compris Returnal. Vous savez déjà coupable, si vous voulez voir de bons guides, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer!

Eh bien, la première chose que nous devons faire est d’arriver à l’acte 3 du jeu, cela implique, en parlant clairement, de passer les six biomes et de voir la première extrémité du jeu. Après les crédits, nous pourrons continuer à jouer et nous aurons accès à une machine qui nous permet de voyager entre les temps, pouvant ainsi jouer dans les biomes 1-3 et 4-6.

Une fois que nous sommes ici, nous devons rechercher de nouveaux objets qui apparaîtront. Il s’agit des fragments de soleil que nous pouvons voir dans la maison de Selene. Ces fragments seront au nombre de six et seront permanents, bien sûr. Ainsi, nous devons obtenir les six fragments, chacun distribué dans chaque biome. Lorsque nous avons un fragment d’un biome, aucun autre n’apparaîtra dans ce biome. Nous ne pouvons pas vous aider à les trouver car ils sont générés aléatoirement, mais regardez bien, en particulier dans les nouvelles zones accessibles en tirant sur la balle bleue.

Une fois que nous avons les six fragments, nous devons nous rendre chez Selene pour enfin voir la dernière scène qui se passe ici. Nous devrons tous les voir, et vous saurez que c’est la dernière car une fois que nous la verrons, la maison changera et nous obtiendrons un nouvel objet permanent: les clés de voiture. Il est impératif d’obtenir cet article.

Une fois que nous aurons tout, il sera temps de revenir au boss final du jeu, dont nous avons déjà parlé ici. Vous savez, un patron plus ou moins simple dont la plus grande complication vient de lui, car là vous allez beaucoup souffrir. Une fois vaincu, nous descendons dans le trou jusqu’à ce que nous voyions la voiture, nous en approchons et appuyons sur le triangle pour enfin démêler l’histoire complète de Returnal.

Et c’est tout. Sur le papier, cela peut sembler compliqué ou fastidieux, mais la vérité est que ce n’est pas le cas et vous le ferez à tout ce que vous rejouerez un peu le titre. Pour le reste, si vous souhaitez voir plus de guides comme celui-ci, suivez le lien suivant.