Comment utiliser la fonction «Téléchargements pour vous» de Netflix

23 févr.2021 14:52:56 IST

Netflix a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité appelée «Téléchargements pour vous» qui téléchargera automatiquement les «émissions ou films recommandés» pour les utilisateurs en fonction de leur historique de visionnage. Notamment, il s’agit d’une fonctionnalité mobile uniquement, les téléchargements seront donc disponibles sur les smartphones. Selon Netflix, la fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs Android dans le monde entier et sera bientôt déployée pour les utilisateurs iOS. Vous devez disposer d’au moins 1 Go et jusqu’à 5 Go d’espace libre sur votre téléphone pour utiliser cette fonction.

Voici un guide rapide sur la façon dont vous pouvez utiliser cette fonction pour télécharger des séries et des films sur vos téléphones.

Comment utiliser la fonction «Téléchargements pour vous» sur Netflix

Étape 1: Ouvrez le Netflix app sur le téléphone et appuyez sur l’option « Téléchargements » dans le coin inférieur droit

Étape 2: activez le bouton « Téléchargements pour vous » et choisissez la quantité de contenu autorisé à télécharger (1 Go, 3 Go ou 5 Go)

Étape 3: Appuyez sur « Activer » et c’est tout!

Selon Netflix, « Plus vous autorisez d’espace, plus il y a de recommandations Netflix téléchargera pour vous. « Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront regarder des émissions et des films hors ligne sur Netflix.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂