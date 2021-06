Comment une femme a perdu 200 livres avant son 70e anniversaire

Que vous souhaitiez mener une vie plus saine ou que vous vouliez rentrer dans les jeans que vous portiez l’été dernier, les gens ont de nombreuses raisons de vouloir perdre du poids.

Quel que soit le vôtre, concentrez-vous dessus et ne le perdez jamais de vue – du moins, c’est ce qu’une femme nommée Judy Wilson a appris lorsqu’elle a perdu 200 livres avant son 70e anniversaire.

À 65 ans, Wilson pesait 431,2 livres et souffrait d’apnée du sommeil – un trouble du sommeil dans lequel la respiration s’arrête périodiquement – et d’hypertension artérielle, l’une des principales causes de décès chez les Afro-Américains.

Judy ne pouvait pas marcher seule et utilisait une canne ou une marchette pour se déplacer.

Puis elle a décidé qu’elle devait faire quelque chose au sujet de son poids.

Judy a fait le premier pas dans son parcours de perte de poids et s’est engagée dans Queendom Bootcamp, un programme local de perte de poids de 21 jours à Monroe, en Louisiane, où elle vit. Le programme lui a montré l’importance de faire de l’exercice et de recevoir une alimentation adéquate.

Au cours d’une interview avec Today, Judy a partagé quelques conseils sur la façon dont elle a perdu 200 livres – dont beaucoup ont moins à voir avec l’exercice et plus avec votre état d’esprit.

Voici 4 conseils pour une perte de poids saine basés sur l’explication de Judy Wilson sur la façon dont elle a perdu 200 livres.

1. Le portionnement est la clé.

« La nourriture est bonne pour vous, mais tout excès va vous gâcher », a-t-elle déclaré.

Au lieu de compter les calories, faites attention aux portions de nourriture que vous mangez. Efforcez-vous de manger trois repas par jour et deux collations. Cela vous évitera de vous sentir affamé toute la journée et réduira vos risques de trop manger.

Au lieu de compter les calories, Judy a choisi de peser sa nourriture.

2. Il existe une bonne et une mauvaise façon de manger.

Éloignez-vous des aliments frits! Le poulet frit a un goût incroyable, cependant, il est très malsain.

Judy recommande plutôt de manger du poulet cuit au four, grillé ou grillé.

Les aliments frits sont riches en graisses, en calories et souvent en sel, ce qui peut entraîner des maladies cardiaques et le diabète de type 2.

3. Regardez la nourriture différemment.

« Je devais voir la nourriture sous un autre jour. Certaines personnes vont à la nourriture pour se réconforter et c’est ce que je faisais », a admis Judy. « Considérez la nourriture non pas comme une béquille, ni comme quelque chose avec quoi célébrer. »

Judy, comme beaucoup d’entre nous, aime la nourriture. Nous utilisons la nourriture pour célébrer les réalisations et les différentes étapes de la vie. Trouvez d’autres façons de vous récompenser.

Achetez une nouvelle tenue, faites-vous une nouvelle coiffure, tout ce qui n’est pas de la nourriture et vous rend heureux.

4. Restez engagé et tenez-vous responsable.

Vous vous devez de rester engagé dans votre parcours de perte de poids.

« À la minute où vous vous décidez à perdre du poids, quelqu’un voudra vous emmener manger ou vous préparer un gâteau. Mais vous devez dire : ‘Non. Je choisis de vivre et de ne pas mourir’ », dit Judy.

C’est bien de céder de temps en temps à votre plaisir coupable et de boire ce milk-shake dont vous avez envie, mais n’en abusez pas.

Vous êtes responsable de la nourriture que vous mangez et vous devez prendre la décision consciente de rester concentré sur votre voyage.

Judy est restée engagée dans son parcours de perte de poids et a perdu 200 livres.

Elle pèse maintenant 229 livres et n’a plus besoin de prendre de médicaments contre l’hypertension. Elle ne dort plus non plus avec un appareil d’apnée du sommeil.

Tout en décidant de commencer un voyage de perte de poids, ou si vous êtes déjà sur votre chemin de perte de poids, gardez à l’esprit que votre état d’esprit est tout aussi important que la nourriture que vous mangez et combien de temps vous passez dans la salle de gym.

La’Shawnté Burgess est un écrivain indépendant qui se concentre sur le divertissement et l’actualité.