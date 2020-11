Comment un Monkee a réagi quand une star a préféré les Monkees aux Beatles

Beaucoup de gens ont comparé les Beatles aux Monkees – y compris une célèbre rock star. Ce rockeur a en fait déclaré que le Prefab Four comptait plus pour lui que les Fab Four. Par la suite, il a reçu des menaces de mort de la part des fans des Beatles. Voici comment Mike Nesmith des Monkees a réagi à ses commentaires.

Les Beatles | Presse centrale / Getty Images

Un commentaire tristement célèbre sur les Beatles que les gens ont mal compris

Tout d’abord, un peu de contexte. Les Monkees avaient une sitcom qui était très similaire au film des Beatles Nuit d’une dure journée. De plus, certains morceaux classiques de The Monkees ont été directement inspirés des chansons des Beatles. Par exemple, « Je veux être libre » est censé ressembler à « Hier » et « Écrivain de livre broché » inspiré « Dernier train pour Clarksville ». Il est courant de rejeter les Monkees comme une imitation des Beatles. Dire que vous aimez les Monkees plus que les Beatles est une provocation dans certains cercles.

Michael Stipe de REM n’avait apparemment aucun scrupule à faire cette provocation. Selon le livre Pourquoi les singes comptent: adolescents, télévision et culture pop américaine, Stipe a déclaré que le Prefab Four comptait plus pour lui que le Fab Four dans une interview de 1994. La réaction du public à cette déclaration était loin d’être amicale.

«Dernier train pour Clarksville»

EN RELATION: Ce qu’Elvis Presley et Mick Jagger ont fait que John Lennon a appelé « Bullsh * t »

«Je reçois toujours des menaces de mort de la part des fans des Beatles», a déclaré Stipe au New York Times en 2011. «Le point que j’essayais de faire valoir, c’est que j’étais trois ans trop jeune pour eux. J’ai grandi à une époque où The Banana Splits, The Archies et The Monkees étaient la musique que j’écoutais. De toute évidence, Stipe était plus préoccupé par les groupes de télévision conçus pour plaire aux enfants que par les Fab Four.

Ce que Mike Nesmith a dit à propos des commentaires de Michael Stipes sur The Monkees

Les fans mécontents des Beatles n’étaient pas les seuls à remarquer les commentaires de Stipe. Dans une interview avec l’Orlando Sentinel, Mike Nesmith des Monkees a discuté de Stipe ainsi que de la résurgence des années 1990 du Prefab Four.

«Si vous regardez le travail, il tient le coup», dit-il. «Et je ne pense pas que la popularité y soit pour beaucoup. Je ne pense pas que ce soit une vague d’hystérie qui a envahi le pays. C’était tout le contraire. Il y a eu une énorme tentative d’étouffer les Monkees par les gens qui écoutaient les Stones et les Beatles. Mais les enfants de 8 ans qui regardent la télévision, les 10 ans, les 14 ans, ces gens l’ont compris, et Michael [Stipe] l’a obtenu, et la qualité du travail était là pour le soutenir sur plusieurs générations. De plus, Nesmith n’était pas surpris que son groupe revienne avec style dans les années 1990.

L’autre connexion entre REM et The Monkees

« Fête de Noël »

EN RELATION: Le chanteur John Lennon a déclaré qu’il était aussi important que Paul McCartney et Bob Dylan combinés

Fait intéressant, Stipe n’est pas le seul membre du REM à avoir un lien étroit avec le Prefab Four. Peter Buck de REM a travaillé sur «Christmas Party», la chanson titre du premier et unique album de Noël des Prefab Four. REM et les Prefab Four ont ensemble une histoire intéressante qui comprend à la fois des menaces de mort et une chanson de Noël amusante.