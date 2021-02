Comment tuer Deathsquitos à Valheim

La mort d’en haut attend ceux qui errent dans les biomes des plaines, sous la forme de Desthsquitos; voici comment les combattre, guerrier.

Meilleures façons de tuer Deathsquitos à Valheim

Pour tuer les deathquitos, vous devrez utiliser une arme à longue portée telle qu’un arc dragur fang, un arc Huntsmen et un arc en bois fin. Vous voudrez également éviter les combats de mêlée autant que possible, car même avec une bonne armure, les deathquitos peuvent réduire votre santé et vous tuer.

Cela dit, nous vous recommandons d’utiliser des tactiques de délit de fuite contre ces moustiques tueurs, ainsi que des flèches de feu ou d’obsidienne. Cela ne pouvait pas non plus faire de mal de fabriquer une armure de loup, car c’est l’une des meilleures armures du jeu et vous gardera en vie plus longtemps que les autres armures de niveau intermédiaire. Mais pour fabriquer une armure de loup, vous devrez d’abord obtenir un ruban qui vous oblige pour obtenir un wishbone du troisième boss du jeu, Bonemass.

Une fois que vous avez obtenu le wishbone, vous pourrez obtenir du minerai d’argent en le localisant sous terre dans le biome de la montagne. Après cela, vous pouvez créer une armure de loup complète avec les ressources suivantes ci-dessous.

Comment fabriquer une armure de loup à Valheim

Cape en fourrure de loup Six peaux de loup Quatre Argent Un trophée de loup: Vous pouvez les obtenir en tuant des loups

Coffre d’armure de loup Cinq peaux de loup 20 Argent Une chaîne: vous pouvez les obtenir dans des coffres à l’intérieur de cryptes englouties et sous forme de gouttes d’ennemis spectraux.

Jambes d’armure de loup 20 ruban Cinq peaux de loup Quatre crocs de loup



En plus de l’armure de loup, vous devriez également obtenir un excellent arc pour faire face aux deathquitos; voici comment fabriquer à la fois l’arc des chasseurs et l’arc de dragur fang.

Comment faire un arc Dragur Fang à Valheim

Dix écorces anciennes : Vous pouvez obtenir cette ressource en coupant des arbres anciens dans le marais.

20 ruban : Vous devrez obtenir un wishbone du boss Bonemass pour trouver un éclat dans le biome de la montagne.

2 Peau de cerf

10 Guck

Comment fabriquer un arc de chasseur à Valheim

Dix bois fin

20 Fer

Deux peau de cerf

Dix plumes: vous pouvez obtenir des plumes d’oiseaux qui frayent près de l’eau dans les biomes de la forêt noire, des prairies et des plaines.

