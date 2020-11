Comment télécharger les versions PlayStation 5 de vos jeux PS4

Afin de jouer aux versions PlayStation 5 de certains jeux, nous devrons les télécharger. Nous vous montrons comment cela se fait dans la vidéo suivante.

Les secrets, curiosités et diverses ñardaditas sont nombreux sur PS5. Il est maintenant temps de télécharger les versions PlayStation 5 de certains jeux. Dans la vidéo ci-dessous, nous vous montrons comment y accéder et les télécharger. Certains jeux ont des améliorations. De cette façon, vous jouerez à la version PS5 et non à la version PS4.

La dernière machine Sony a plusieurs curiosités, secrets et autres qui pourraient vous intéresser. Partagez des images sans quitter le jeu, voyez des trophées cachés … Voici une liste que nous mettrons à jour à mesure que nous publierons de plus en plus de guides PlayStation 5.

