Comment télécharger des vidéos YouTube et Facebook sur mobile et bureau

À diverses occasions, nous rencontrons des vidéos en ligne, que nous aimerions enregistrer pour les regarder plus tard. Facebook et YouTube sont deux des plateformes de vidéo en ligne les plus populaires. YouTube permet à ses utilisateurs de télécharger les vidéos, mais il vous oblige toujours à revenir à l’application pour regarder la vidéo enregistrée, et dans les mêmes cas, vous ne pouvez pas regarder la vidéo hors ligne. Facebook vous permet également de mettre en signet des vidéos auxquelles vous souhaitez revenir, mais la plate-forme ne vous offre pas d’option intégrée pour télécharger des vidéos.

Dans cet article, nous vous expliquerons comment télécharger des vidéos Facebook et YouTube sur votre smartphone ainsi que sur votre bureau.

Comment télécharger des vidéos YouTube sur mobile:

Étape 1: accédez à l’application YouTube sur votre smartphone.

Étape 2: Recherchez la vidéo que vous souhaitez enregistrer.

Étape 3: Ouvrez la vidéo et juste en dessous, vous verrez une option de téléchargement, appuyez dessus.

Étape 4: Le téléchargement de la vidéo commencera. Une fois la vidéo téléchargée, vous pouvez la visionner en mode hors ligne en accédant à l’option Bibliothèque sur YouTube.

Vous pouvez regarder la vidéo même lorsque Internet de votre appareil est éteint.

Pour avoir la vidéo YouTube sur le stockage de votre téléphone mobile, vous devrez télécharger Snaptube app sur votre appareil. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous:

Étape 1: Accédez au site officiel snaptubeapp.com et téléchargez l’application sur votre téléphone.

Étape 2: Trouvez le lien de la vidéo YouTube que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur le bouton de téléchargement.

Étape 3: La vidéo sera téléchargée sur votre smartphone.

Comment télécharger des vidéos YouTube sur un ordinateur de bureau / ordinateur portable:

Étape 1: Accédez au site Web – en.savefrom.net et collez le lien YouTube de la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Étape 2: Vous pouvez modifier la résolution de la vidéo selon votre choix.

Étape 3: Cliquez sur le bouton de téléchargement.

Étape 4: Une fois la vidéo YouTube téléchargée, vous pouvez la vérifier dans le dossier Télécharger de votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable.

Comment télécharger des vidéos Facebook sur mobile / bureau:

Étape 1: Accédez à la vidéo Facebook que vous souhaitez télécharger sur votre mobile, bureau.

Étape 2: Cliquez sur le bouton Partager.

Étape 3: Appuyez sur Plus d’options et appuyez sur l’option Copier.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône des trois points verticaux et choisir l’option Copier le lien.

Étape 4: Ouvrez fbdown.net et collez le lien sur la boîte.

Étape 5: Appuyez sur le bouton Télécharger.

Étape 6: Cliquez sur Plus d’options et sélectionnez Appuyez sur Forcer le téléchargement SD ou HD.

Étape 7: La vidéo Facebook sera enregistrée dans le dossier Téléchargements de votre appareil.

