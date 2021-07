Comment surmonter le tourment de la peur imaginaire

Photo/Image :

La peur est l’un des principaux ennemis de nos vies. Quand je fais référence à la peur, je ne parle pas de craindre des situations réelles qui créent un danger pour la vie, mais de craindre des situations imaginaires qui ne se sont pas encore produites et qui créent de la peur dans votre esprit et votre cœur.

On peut comprendre que la peur a une origine biologique, de survie. Si nous n’avons pas peur, nous n’avons aucun sentiment de protection et de survie. Il est naturel de voir un lion entrer dans la pièce, par exemple, pour ressentir de la peur et déclencher dans votre corps la sensation de lutte ou de fuite. Cette peur est réelle et concerne votre survie.

Par exemple, beaucoup de gens ont peur de parler en public. En fait, c’est l’une des plus grandes peurs de l’humanité. On estime que la peur de parler en public est encore plus grande que la peur de la mort. La plupart des gens préfèrent mourir que de parler à un public. Cela peut sembler exagéré, mais c’est une peur très réelle d’une situation imaginaire. La personne craint d’être évaluée négativement.

Ce genre de peur vient d’un manque de confiance en soi et du besoin de rétroaction positive des autres. L’origine est dans le désir que nous avons d’être accepté. Nous voulons être acceptés par les autres. Cependant, si dans notre enfance, nous sommes traités durement à propos de notre individualité, si les gens nous demandent, crient, maudissent et attaquent verbalement lorsque nous ne répondons pas à leurs attentes, nous aurons de plus en plus peur. Nous ne pensons pas que nous serons acceptés. Si durant votre enfance, votre père ou votre mère vous a beaucoup demandé, s’ils n’ont pas été patients avec vos erreurs, avec vos apprentissages, il est fort probable qu’aujourd’hui vous ayez peur de toute situation qui vous expose ou qui vous apporte un certain risque.

comment surmonter

La peur a ses racines dans notre enfance, dans l’enfant intérieur que nous portons en nous. Cet enfant a toujours peur à l’intérieur, criant à l’aide et demandant protection. Habituellement, nous avons le comportement d’ignorer notre peur, comme un moyen de ne pas avoir de contact avec quelque chose d’aussi aversif. Cependant, cela ne fait que masquer la peur que nous portons dans nos cœurs et lorsque nous sommes sensibles, elle fera surface.

Par conséquent, nous devons prendre soin de notre enfant intérieur craintif. Il faut regarder la peur et s’en occuper, comme on s’occupe d’un organe qui est malade. Lorsque nous avons un foie ou d’autres organes malades, nous ne voulons pas les retirer, mais nous en prenons soin pour qu’ils guérissent et que nous puissions reprendre une vie saine.

De même, c’est notre peur! Nous devons regarder notre enfant intérieur et lui dire que nous sommes maintenant adultes, que nous avons le courage et la force de prendre soin de lui. Si dans le passé vous avez été maltraité, il est naturel que vous portiez toujours la peur de souffrir de la même manière et que vous réagissiez avec peur dans des situations qui vous rappellent les souffrances de votre enfance.

Cependant, vous pouvez dire à cette peur de votre enfant qu’aujourd’hui vous n’êtes plus un enfant, vous êtes un adulte qui peut protéger votre enfant et vous protéger vous-même. Il est capable de générer son propre bonheur et de garantir sa propre sécurité intérieure.

Faites cet exercice chaque fois que vous ressentez une peur qui vous paralyse face aux défis de votre vie. Vous verrez que votre enfant sourira beaucoup plus avec votre protection.