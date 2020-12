Nous vous montrons en vidéo, un guide pour surmonter l’accès à Boletaria, le premier monde de Demon’s Souls.

Demon’s Souls est un jeu difficile, et nous le savons tous, d’où son charme. Maintenant que c’est le jeu de départ pour PlayStation 5, nombreux sont ceux qui ont osé entrer dans le monde que Miyazaki nous propose, mais rares sont ceux qui en sortent. Mais pour cela nous sommes coupables, et maintenant nous vous montrons comment surmonter comment surmonter l’accès à Boletaria.

Le jeu vidéo Bluepoint a été un succès et très bien accueilli par la communauté Souler, car c’est une bouffée d’air frais et la renaissance des débuts d’une saga qui a grandement influencé l’environnement. Pour cette raison, avec l’arrivée de la nouvelle génération, elle est plus que jamais sur les lèvres, et c’est pour cette raison que nous voulons expliquer les détails de chaque domaine du jeu.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir comment procéder avec la zone. Le plus important est d’être prudent, de jouer prudemment et d’être attentif à chaque recoin. Les ennemis ne sont pas très forts, mais ils peuvent vous mettre en danger. Dans ce domaine, nous devrons faire une chose très importante: sauver Ostrava de Boletaria afin de continuer sa quête.

Nous pouvons également obtenir trois anneaux assez importants. Le premier d’entre eux sera l’anneau d’adhésion, très utile et difficile à perdre. Aussi l’anneau du voleur, qui peut être obtenu dans d’autres mondes mais sera très utile contre un boss spécifique. Enfin, l’anneau de grande résistance, le plus important et avec lequel on peut augmenter la charge du matériel.

Une fois que nous avons tout rassemblé, il est temps d’aller chercher le boss. En cours de route, il est fort probable que nous ramasserons des bombes incendiaires et de la résine. Le boss Phalanx est faible contre le feu, nous devrons donc lui lancer des bombes et utiliser la résine de notre arme pour faire de gros dégâts.

Et tout cela est coupable. Nous vous rappelons que dans la section guides, vous pouvez trouver beaucoup de matériel de Demon’s Souls, ainsi que d’autres jeux. N’hésitez pas à le visiter!