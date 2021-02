Comment supprimer le service Gmail de votre compte Google

Vous pouvez donc supprimer votre compte Gmail sans perdre votre compte Google.

Gmail est l’un des clients de messagerie les plus importants et les plus utilisés au monde, pas pour rien c’est gratuit et ça marche vraiment bien. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Pratiquement tout le monde ici a une adresse Gmail, essentiellement parce qu’il est essentiel d’avoir un compte Google et donc de pouvoir utiliser des services aussi importants que YouTube, Google Maps ou simplement démarrer un appareil Android.

Mais, Est-il possible de séparer Gmail de Google? Imaginez que nous ayons une multitude d’applications achetées dans le Play Store ou de la musique achetée dans YouTube Music et que nous voulons supprimer notre compte Gmail sans perdre celui de Google. Peut-être que beaucoup d’entre vous pensent que ce n’est pas possible et que Gmail a toujours été quelque chose d’inhérent au grand G.

Eh bien, vous vous trompez parce que même si beaucoup d’entre vous ne le savent pas nous pouvons supprimer Gmail et continuer à gérer notre compte Google. Comment est-ce possible?

Étapes pour supprimer Gmail de votre compte à partir d’un mobile Android

C’est possible que vous ne voulez pas garder votre adresse Gmail, soit parce que vous n’utilisez pas ce compte, soit pour toute autre raison, mais en même temps, vous ne voulez pas perdre votre compte Google.

Eh bien, supprimer votre adresse Gmail sans rien modifier est vraiment simple. Comme on dit nous allons seulement supprimer notre adresse Gmail, pas notre compte Google.

Comme l’explique Google lui-même, les étapes sont vraiment simples:

Sur notre smartphone ou tablette Android, il ne vous reste plus qu’à accéder au Paramètres puis Google -> Compte Google

Cliquer sur Données et personnalisation

Dans la section « Téléchargez vos données, supprimez-les ou faites un plan » , vous devez cliquer sur Supprimer un service ou votre compte.

, vous devez cliquer sur Supprimer un service ou votre compte. À côté de « Gmail », appuyez sur Supprimer

Suivez les étapes simples qui apparaîtra à l’écran

Que se passe-t-il lorsque je supprime Gmail?

Et vous vous demanderez, Que se passe-t-il lorsque je supprime Gmail?Est-ce que je perds toutes mes informations? Vous ne pouvez plus accéder à tout le contenu acheté avec mon compte Google? Puis-je ne plus utiliser mon smartphone Android? Eh bien, ne vous inquiétez pas, rien de cela ne se produit.

En suivant les étapes précédentes et donc en supprimant notre service Gmail, ce qui suit se produira:

Tous nos e-mails seront supprimés ainsi que la configuration du courrier

ainsi que la configuration du courrier Nous ne pourrons plus utiliser Gmail pour envoyer ou recevoir des e-mails

Personne ne pourra utiliser à l’avenir, la même adresse Gmail

Et le plus important, Seul le service Gmail sera supprimé et non notre compte Google. En d’autres termes, nous continuerons d’avoir accès à notre activité et à tous les achats que nous avons effectués sur Google Play.

Sincèrement Peu de raisons nous viennent à l’esprit pour vouloir supprimer définitivement notre compte Gmail, mais ce n’est plus jamais de savoir que cela peut vraiment être fait sans supprimer les autres données que nous avons associées à notre compte Google.

Si une fois que vous supprimez le service Gmail, vous le regrettez, il faut savoir qu’il existe une solution tant que cela ne fait pas longtemps. Sinon, il sera assez difficile de récupérer tous les e-mails.

Nous n’aurons qu’à accéder à la page officielle de Gmail, essayer de nous connecter avec notre adresse e-mail et suivre les instructions qui s’affichent à l’écran. Plus facile que de prendre un bonbon à un enfant.

