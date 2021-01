Comment soutenir un créateur de contenu Epic Games dans Fortnite

Voulez-vous soutenir un créateur de contenu dans Fortnite? Nous vous montrons les étapes pour mettre le code de votre streamer / youtuber préféré.

L’une des choses qu’Epic Games fait sur sa plate-forme est de soutenir les créateurs de contenu. Que ce soit dans Fortnite ou dans d’autres jeux, vous pouvez utiliser un code de créateur pour prendre en charge les youtubeurs, les streamers ou toute personne possédant un code.

Soutenir un créateur de contenu dans Fortnite est facile, et pour chaque Turquie que vous passez dans le magasin à acheter des skins, des emotes, des sacs à dos, des pioches et plus encore, vous aiderez. Si vous avez un ami avec un code, n’hésitez pas et aidez-le. Les exigences pour avoir un code sont diverses, mais nous ne nous concentrerons pas là-dessus pour le moment. Une autre chose doit également être clarifiée. Lorsque vous aidez un ami, youtuber, streamer vous ne recevez rien. Si quelqu’un vous dit que vous recevrez des «X» choses, oubliez-le: ils mentent et vous trompent.

Comment soutenir un créateur sur PlayStation 4

Pour apporter notre soutien sur PlayStation 4, si c’est la plateforme que nous utilisons le plus, nous devons nous rendre en magasin. Là, nous verrons les skins, gestes et autres objets disponibles pendant un certain temps. Plus bas vers la droite, nous verrons que cela nous permet d’appuyer sur le bouton carré de la télécommande.

Si nous appuyons sur le bouton carré sur PlayStation 4, une fenêtre s’ouvrira dans laquelle ils nous diront de mettre un code créateur. Ils expliquent ce que j’ai dit auparavant. Nous ne recevons rien en retour. Si quelqu’un nous vend cela en entrant le code, nous recevons des choses « X » (que ce soit des objets, des dindes, des peaux …), ils vous mentent.

Une fois le code placé, nous n’aurons plus besoin de faire autre chose. N’ayez aucun doute quand il s’agit de mettre le code de votre créateur préféré. De cette façon, pour chaque achat que vous effectuez dans le magasin, un pourcentage ira au propriétaire du code. Cela fonctionne également dans d’autres jeux Epic Games qui ne sont pas Fortnite.