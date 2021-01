Comment Siegfried Fischbacher est-il mort? Détails sur la mort du magicien de Vegas

Siegfried Fischbacher, la moitié de Siegfried et Roy, est décédé chez lui à Las Vegas.

La sœur de Siegfried a confirmé la nouvelle que son frère était décédé paisiblement le 14 janvier.

Fischbacher était un magicien, un dompteur de gros chats et un illusionniste aux côtés de Roy Horn. Siegfried et Roy était un acte de magie germano-américain qui s’est produit ensemble pendant 40 ans. Il est décédé à 81 ans.

Comment Siegfried Fischbacher est-il mort?

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur sa mort, ainsi que sur ses incroyables réalisations.

Siegfried Fishbacher luttait contre le cancer du pancréas.

On pense que le magicien avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas en phase terminale l’année dernière et avait récemment subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur.

Après avoir été libéré de l’hôpital plus tôt ce mois-ci, il était soigné à domicile par des travailleurs de l’hospice.

Sa sœur, qui vit à Munich, a raconté comment elle avait prié avec son frère au téléphone avant son décès.

La mort de Siegfried survient moins d’un an après le décès de son partenaire de longue date, Roy Horn, en mai 2020, après avoir contracté Covid-19.

S’exprimant sur la mort de Roy Horn, Siegfried a déclaré:

«Aujourd’hui, le monde a perdu l’un des plus grands de la magie, mais j’ai perdu mon meilleur ami. Dès l’instant où nous nous sommes rencontrés, je savais que Roy et moi, ensemble, allions changer le monde. «

La carrière de Siegfried et Roy reste l’un des actes de magie les plus réussis de l’histoire.

Siegfried Fischbacher, 81 ans, était surtout connu pour son travail de magicien et d’artiste aux côtés de Roy. Le couple est né et a grandi en Allemagne et s’est rencontré alors qu’il travaillait sur un bateau de croisière.

Ils ont ensuite émigré aux États-Unis avant de devenir l’un des actes de magie les plus réussis de l’histoire.

À partir des années 1960, l’acte de Siegfried et Roy impliquait la magie, les illusions et l’apprivoisement des grands félins. Leur tournée de 14 ans au Mirage Theatre de Sin City à partir de 1989 en a fait un succès mondial et a rapporté plus de 30 millions de dollars.

Pendant des années, le duo a présenté des spectacles à guichets fermés 6 jours par semaine pendant 44 semaines de l’année.

Leur acte a pris fin brutalement en 2003 lorsque Roy Horn a subi des blessures qui ont changé sa vie après une attaque de tigre lors d’un spectacle en direct.

Après s’être effondré sur scène, un tigre de Sibérie a enfoncé ses dents dans le cou de Roy et l’a traîné hors de la scène avant que les gestionnaires n’interviennent.

La colonne vertébrale de Roy a été sectionnée, causant des dommages à long terme à ses capacités motrices et verbales. Il a également subi un accident vasculaire cérébral avant ou après la morsure du tigre.

Après une longue rééducation, Roy a réappris à marcher et à parler, mais le duo a limité leurs performances jusqu’à leur éventuelle retraite en 2010.

Les artistes ont déclaré plus tard qu’ils avaient fait la paix avec l’attaque.

« Ça ne me manque vraiment pas », a déclaré Siegfried. « Nous sommes seuls sur scène à Vegas depuis 40 ans, vous savez? Et nous avons eu le spectacle le plus réussi de l’histoire de Las Vegas de toute façon. »

