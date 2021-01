Comment réparer le bégaiement dans Atelier Ryza 2

Actuellement, l’Atelier Ryza 2 souffre d’étranges problèmes de bégaiement; Heureusement, vous pouvez essayer de remédier à ce problème ennuyeux de plusieurs manières.

Comment résoudre les problèmes de bégaiement dans Atelier Ryza 2

Pour réparer le bégaiement Atelier Ryza 2, vous pouvez faire plusieurs choses; nous recommandons généralement d’abord de réduire les paramètres, mais nous l’avons déjà essayé. Cela n’aide pas à résoudre le problème du bégaiement, et maintenant le jeu semble étrange et flou.

Alors, que reste-t-il à faire? Sommes-nous condamnés à subir ce terrible problème de bégaiement? La réponse est non, car chez PGG tout récemment, grâce au dépannage et à des recherches innovantes, nous avons trouvé deux solutions garanties pour le problème du bégaiement.

La première solution que vous pouvez essayer est de débrancher votre casque s’il est branché sur votre PC via un port USB ou s’il s’agit d’un casque 7.1. Cela éliminera les problèmes de performances et le jeu ne bégayera plus toutes les deux secondes, ne nous demandez pas comment cela fonctionne.

Ensuite, il faut brancher une manette de jeu ou un contrôleur, et les démons bégayants partiront; encore une fois, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais cela a résolu nos problèmes.

Notre meilleure hypothèse serait que la version PC de Atelier Ryza 2 a une mauvaise optimisation en cours, ou c’est un bogue étrange que les développeurs doivent corriger à un moment donné. Qui sait, au moins ces correctifs régleront le problème pour le moment; De plus, si nous trouvons d’autres correctifs, nous les mettrons à jour et les ajouterons à ce guide.

