Comment regarder les séries éliminatoires de l’Overwatch League: tout ce que vous devez savoir pour la semaine 1

Une autre équipe peut-elle remplacer San Francisco Shock en tant que champion de l’Overwatch League? Ou le 2019 … [+] les gagnants conservent leur couronne? Getty Images

Il est temps, vous tous. Après 29 semaines de matchs et trois tournois au cours d’une saison fortement perturbée, les éliminatoires de l’Overwatch League 2020 commencent aujourd’hui. Attachez-vous, car il y a un tas de pro Overwatch à venir au cours des quatre prochains jours – 18 matchs pour être exact.

Avant que vous ne le sachiez, ce sera la fin de la route pour les saisons de certaines équipes alors que nous les réduisons toutes aux quatre derniers qui participeront au week-end de la grande finale en octobre. Ils chercheront à imiter le succès du London Spitfire en 2018 et du San Francisco Shock en 2019.

Si vous ne savez pas exactement comment tout cela va fonctionner, ne vous inquiétez pas. Je vais tout exposer ici, du format et des prix au calendrier et à la façon de regarder les séries éliminatoires de l’Overwatch League.

Je mettrai à jour cet article tout au long du week-end avec le calendrier à jour, que vous trouverez plus bas sur la page.

Format

Les séries éliminatoires de l’Overwatch League sont très différentes en 2020 par rapport aux années précédentes. En raison des limitations de voyage causées par la pandémie de Covid-19 et le passage de OWL à un format en ligne uniquement pendant une grande partie de l’année, les équipes ont été divisées en deux régions: 13 en Amérique du Nord et sept en Asie-Pacifique.

Il y aura des tournois simultanés dans chaque région, les deux meilleures équipes de chaque se qualifiant pour le week-end de la grande finale. Je n’entrerai pas dans la raison pour laquelle certaines équipes se sont retrouvées dans les régions où elles l’ont fait – bien qu’il y ait des raisons légitimes pour lesquelles des franchises appelées New York Excelsior et London Spitfire jouent dans l’APAC.

Les équipes basées en Amérique du Nord sont Atlanta Reign, Boston Uprising, Dallas Fuel, Florida Mayhem, Houston Outlaws, Los Angeles Gladiators, Los Angeles Valiant, Paris Eternal, Philadelphia Fusion, San Francisco Shock, Toronto Defiant, Vancouver Titans et Washington Justice. Les sept autres qui s’affrontent dans la région APAC sont Chengdu Hunters, Guangzhou Charge, Hangzhou Spark, London Spitfire, New York Excelsior, Shanghai Dragons et Seoul Dynasty.

Pour la première fois, chaque équipe participe aux séries éliminatoires cette année, donc elles ont toutes encore une chance de gagner la gloire. Les équipes ont été classées en fonction de leurs records de saison régulière, y compris de tous les bonus gagnés lors de leurs performances dans les tournois de mi-saison. Et c’est là que les choses deviennent très intéressantes (et un peu compliquées).

Il y aura quelques tours à élimination simple dans chaque région, les survivants progressant vers des tours à double élimination. Huit franchises concourront à ce stade de la fourchette en Amérique du Nord et quatre en APAC. Ce n’est qu’à ce moment-là que les équipes gagneront un prix en argent des séries éliminatoires (nous verrons comment cela se décompose sous peu), et elles auront une seconde chance dans le tournoi si elles perdent un match.

L’équipe la mieux classée dans les tours 2 et 3 obtiendra le premier choix d’adversaires parmi les équipes les moins classées qui sont encore en vie. Voici à quoi ressemble chaque support au départ:

Amérique du Nord

Support pour les séries éliminatoires de l’Overwatch League Amérique du Nord Blizzard Entertainment

Vous remarquerez peut-être qu’il manque quelques équipes dans cette liste. Vendredi, lors de la deuxième ronde, les Gladiators de Los Angeles obtiendront le premier choix d’adversaires entre les deux vainqueurs de la ronde 1 et la neuvième tête de série Toronto Defiant. L’Atlanta Reign obtient le deuxième choix et Dallas Fuel jouera la franchise restante. Toute équipe qui perd à ce stade est hors des séries éliminatoires et leur saison est officiellement terminée.

La troisième manche de samedi suit un format similaire. Les meilleures têtes de série, Philadelphia Fusion, peuvent sélectionner une équipe gagnante du deuxième tour des séries éliminatoires ou la cinquième tête de série Los Angeles Valiant. San Francisco Shock obtient le deuxième choix, Paris Eternal troisième et Florida Mayhem le reste.

Asie-Pacifique

Support pour les éliminatoires de l’Overwatch League Asie-Pacifique Blizzard Entertainment

C’est une affaire similaire ici, mais à une plus petite échelle. NYXL peut choisir le vainqueur entre Chengdu et Londres ou la cinquième tête de série Seoul Dynasty comme premiers adversaires. Lors de la première étape de double élimination dimanche, les Dragons de Shanghai auront le choix direct entre les vainqueurs des matchs du deuxième tour.

Dans les tours à double élimination dans les deux régions, lorsqu’une équipe perd pour la première fois, elle passe de la fourchette des gagnants à la fourchette des perdants. Perdez encore et ils sont sortis. Le 13 septembre, nous nous retrouverons avec deux équipes de chaque région qui se qualifieront pour la grande finale.

Les équipes d’Amérique du Nord qualifiées se rendront en Corée du Sud et seront mises en quarantaine avant le début du week-end de la grande finale le 8 octobre. Ils feront le déplacement pour que les quatre équipes finales n’aient pas à faire face à la latence du serveur transcontinental et à garder les choses aussi justes que possible pendant le week-end de la grande finale.

Cependant, si la situation de Covid-19 change et que ces équipes NA ne peuvent pas voyager, l’Overwatch League changera le format du week-end de la grande finale. En tant que tel, nous nous retrouverions avec deux champions cette année, un pour chaque région.

PLUS DE FORBESTL’Overwatch League pourrait couronner deux champions cette annéePar Kris Holt

Prix ​​en argent

Chaque joueur de la ligue jettera des yeux affamés sur le trophée de l’Overwatch League et bien que cela puisse être l’objectif le plus important pour beaucoup d’entre eux cette année, il convient de rappeler qu’il y a beaucoup d’argent en jeu pendant les séries éliminatoires. 4 millions de dollars, en fait. Voici comment tout cela se décompose:

Équipes atteignant les manches de double élimination (six): 75 000 €

Équipes à la troisième place dans chaque région: 250000 €

Quatrième place au classement général: 350 000 €

Troisième place: 450 000 €

Finalistes: 750000 €

Les champions de l’Overwatch League 2020: 1 500 000 €

Quel patch utilise OWL pour les éliminatoires?

Pendant les éliminatoires, l’Overwatch League utilisera le Overwatch patch mis en ligne le 13 août. Le patch indique probablement la fin de la méta à double bouclier après de sérieux nerfs à Orisa et Sigma – les deux sont des agrafes de ce type de composition.

‘Overwatch ‘Nerfs Brigitte et Shield Tanks, mais il y a de bonnes nouvelles pour Pharah MainsPar Kris Holt

Roadhog est devenu un choix incontournable pour de nombreuses équipes dans le mode compétitif du jeu au cours des dernières semaines, surtout après avoir reçu quelques buffs dans ce même patch. Vous pourriez donc le voir apparaître assez souvent pendant les séries éliminatoires. On pouvait très bien voir des équipes optant toujours pour des compositions de plongée centrées sur Sombra, Winston et Zarya, ce qu’il y en avait pas mal au cours des dernières semaines de la saison régulière. Comme toujours, il sera fascinant de voir comment la méta bouge dans les deux régions.

Il convient de noter que les équipes de l’Overwatch League ne joueront pas sur le plus récent Overwatch patch, qui a nerf de nombreux dégâts et soutenir les héros. Avec une sortie DPS plus élevée dans tous les domaines et moins de boucliers à parcourir, cela devrait être deux semaines passionnantes de séries éliminatoires.

‘Overwatch ‘Nerfs Beaucoup de DPS et de héros de soutien avec Orisa Obtenir un BuffPar Kris Holt

Calendrier des éliminatoires de l’Overwatch League – Semaine 1

Comme toujours, chaque match sera disponible en direct ou à la demande sur la chaîne YouTube de l’Overwatch League. Toutes les heures sont en HE et sont sujettes à changement. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez regarder tous les diffusions en direct de ce week-end ici. Et, comme mentionné ci-dessus, je mettrai à jour le calendrier une fois que nous aurons connaissance des matchs de chaque jour.

Toutes les séries auront un format de première à trois cartes jusqu’à ce que nous arrivions à la grande finale. La première équipe à remporter quatre cartes à cette occasion remportera 1,5 million de dollars.

Amérique du Nord Jour 1 – 3 septembre

Soulèvement de Boston @ Houston Outlaws – 15h

Washington Justice @ Vancouver Titans – 17h

Asie-Pacifique Jour 2 – 4 septembre

London Spitfire @ Chengdu Hunters – 5h du matin

Amérique du Nord Jour 2 – 4 septembre

À déterminer @ Los Angeles Gladiators – 15h

À déterminer @ Atlanta Reign – 17h

À déterminer @ Dallas Fuel – 19h

Asie-Pacifique Jour 2 – 5 septembre

À déterminer @ New York Excelsior – 5h00

À déterminer à Hangzhou Spark – 7h00

Amérique du Nord Jour 3 – 5 septembre

À déterminer @ Philadelphia Fusion – 15 h

À déterminer @ Florida Mayhem – 17h

À déterminer @ San Francisco Shock – 19h

À déterminer @ Paris Eternal – 21h

Asie-Pacifique Jour 3 – 6 septembre

À déterminer @ Shanghai Dragons – 5h

À déterminer à Guangzhou Charge – 7h00

Amérique du Nord Jour 4 – 7 septembre

Il y aura quatre matchs NA sur le pont dimanche, à partir de 15 h HE. Tous les participants sont à déterminer.

Êtes-vous déjà hyped? Il est probablement temps de se faire entendre. Je le suis certainement. Je vais vous attraper dans les ruisseaux.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂