Comment regarder la réunion spéciale d’iCarly

Il y a eu de nombreuses générations qui ont grandi avec icairement Et maintenant, Nickelodeon a rendu tout ce groupe de personnes heureux : ils vont redémarrer la série dans laquelle Miranda Cosgrove a joué. Mais, comme si cela ne suffisait pas, ce retour aura lieu avec les mêmes protagonistes qui étaient dans la première version.

Cependant, avant la sortie de cette prochaine version de icairement la production a confirmé qu’une précédente réunion aura lieu pour célébrer cette nouvelle. Ce sera dimanche prochain, 8 août, lorsque ce moment spécial sera célébré pour tous les fans qui ont vu Cosgrove grandir avec cette série.

Miranda Cosgrove à son retour sur iCarly. Photo : (Nickelodeon)



Lors de la rencontre, qui sera donnée en streaming, les interprètes ont pour objectif de se remémorer certains des meilleurs et des plus étranges moments du programme avec de nouveaux personnages. Lacy Mosley jouera un nouveau membre nommé Harper et Jaidyn Triplett jouera un autre nouveau personnage nommé Millicent.

La plateforme Paramount + était celle que Nickelodeon a choisi de diffuser icairement et son redémarrage. Et, quant aux super retrouvailles avec ce casting qui a accompagné des générations dans leur croissance, elles seront disponibles sur Nickelodeon Latin America.







Comment afficher iCarly par pays : date et heure

Tous les pays auront cette réunion spéciale disponible le 8 août.

Argentine : 17h30

Mexique : 18h.

Colombie et Brésil : 19h.

Ensuite, il y a aussi la possibilité de regarder cette rencontre le lundi 9 août sur la chaîne YouTube de Nick en espagnol.