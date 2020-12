Comment rediriger la course vers l'utilisation des données, avec Raquel Nebreda, experte en Big Data et Intelligence Artificielle (Ctrl Z, 1x05)

Rachel Nebreda Elle est diplômée en mathématiques. Au début de sa carrière, elle est passée par le secteur financier, et pendant dix ans, elle s’est concentrée sur le l’utilisation de données, tant en conseil qu’en vente au détail (Accenture et Leroy Merlin, où il était Chief Data Officer), se sont concentrés sur cette dernière phase du conseil en transformation numérique chez Sopra Steria. De plus, il est chargé de cours à l’ISDI.

A côté d’elle, l’invité ISDI, Rodrigo Miranda, associé et directeur de l’ISDI, pour parler de digitalisation, business, entrepreneuriat et intrapreneuriat. Avec eux nous parlons de leur trajectoire et de leurs connaissances pour évoluer professionnellement dans notre carrière professionnelle centrée sur l’environnement numérique. Présentation de l’épisode, un serveur, Javier Lacort; et en production, comme toujours, Santi Araújo.

Écoutez et abonnez-vous à «Ctrl Z»

Depuis cette même page, vous pouvez écouter ce troisième épisode, mais vous pouvez également vous rendre sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts pour vous abonner directement à partir de là et écouter le précédent, ainsi que recevoir chaque nouveau chapitre.

Changement de paradigme du travail

Rodrigo Miranda (ISDI).

Dans cet épisode, Raquel nous explique ce que fait un Chief Data Officer au quotidien – il occupait ce poste chez Leroy Merlin -, que doit faire quelqu’un qui souhaite recentrer sa carrière et l’orienter vers la data, quel rôle reste-t-il à l’intuition dans un environnement aussi analytique que celui du data scientist, ou comment convaincre un patron sceptique de la puissance d’utiliser le big data.

Il nous parle également de la transformation numérique, des différents profils que l’on peut trouver à cet égard dans une entreprise, de la facilité et de la difficulté d’entreprendre la transformation dans un secteur aussi gigantesque que la banque, ou encore sur un nouveau paradigme du travail dans lequel atterrir dans une entreprise étant jeune et en prendre sa retraite est de plus en plus compliqué et inhabituel. Et comme toujours, avec les commentaires de Rodrigo Miranda, partenaire et enseignant ISDI, investisseur et expert en entrepreneuriat et stratégie digitale.

Chaque mois un nouveau chapitre

Et rappelez-vous: chaque mois, vous verrez un nouveau chapitre de ‘Ctrl Z’ publié dans lequel nous avons réuni un partenaire ISDI et l’un de ses professeurs experts en entrepreneuriat et intrapreneuriat pour parler de digitalisation et de business. Ce sont ceux déjà publiés à ce jour:

Travailler en tant que startup au sein d’une multinationale, avec Juan Baixeras, VP Country Manager chez Audible (Ctrl Z, 1×01)

Travailler dans un marché en constante transformation, avec Arnaldo Muñoz, vice-président de Selina (Ctrl Z, 1×02)

Optimisme numérique pour accepter le changement, avec Leonor Barrueco, vice-président de la croissance chez Cabify (Ctrl Z, 1×03)

Commencez à travailler dans le commerce en ligne dans les années 90 et devenez directrice chez Google, avec Noelia Fernández (Ctrl Z, 1×04)

Merci de nous accompagner! Et jusqu’au prochain épisode.