Comment réagit votre signe dans l’obscurité du cinéma ?

Aller au cinéma est l’une des activités les plus agréables et les plus universelles. Vous trouverez difficilement quelqu’un qui n’aime pas passer quelques heures dans cette pièce sombre avec un écran géant qui nous raconte une histoire différente à chaque fois.

Cependant, les gens sont différents et chacun a des attitudes et des façons différentes de passer ce temps. Evidemment, les signes influencent beaucoup dans ces manières d’agir.

Découvrez ci-dessous comment cela se passe avec chacun d’eux:

bélier

Impatients de nature, ils doivent trouver un film qui les capte beaucoup, sinon vous risquez de perdre votre entreprise à mi-séance. D’un autre côté, s’il aime le film, il peut devenir obsédé et commencer à dicter l’intrigue avant qu’elle ne se produise. Si la fin est différente de ce qu’il avait prédit, préparez-vous à des heures de discussion sur la façon dont le réalisateur s’est mal passé.

Taureau

Chaises confortables, pop-corn chaud avec possibilité de recharges et un soda qui ne semble jamais manquer tant il est gros. Est-il possible pour un Taureau de ne pas aimer aller au cinéma ? Étrange s’il passe plus d’une semaine sans regarder les nouveaux films. Ne jugez jamais la quantité de nourriture qu’il achètera.

jumeaux

C’est une entreprise assez compliquée pour aller au cinéma, après tout les Gémeaux semblent totalement incapables de pouvoir se taire plus de dix minutes. Il est capable de devenir la cible du « Chut » d’autres personnes qui seront gênées par son besoin de commenter chaque scène.

Cancer

Les Cancers ont tendance à toujours choisir une histoire dramatique, et bien sûr, ils commencent à pleurer même dans le générique d’ouverture. Même ainsi, aller au cinéma fait partie des rares programmes qui les font sortir du confort et de la sécurité de leur foyer.

Lion

Connaissez-vous l’Oscar du meilleur costume ? Il a probablement été inventé par un Lion. La tendance est qu’il est beaucoup plus attaché à la coiffure, au maquillage et au type de vêtements utilisés qu’à l’intrigue elle-même.

vierge

Les Vierges ont toujours tendance à signaler les défauts et à dire comment elles auraient fait une scène qu’elles n’aimaient pas. N’invitez jamais un natif de ce signe à regarder un remake d’un film classique, car il ne cessera de vous rappeler à quel point l’original était meilleur.

Kg

Les Balances sont généralement un excellent compagnon de cinéma, tant que vous les invitez avec le film et que l’heure est déjà décidée. Sinon, vous manquerez plusieurs séances car il pèse le pour et le contre de regarder tel ou tel film.

Scorpion

Si vous êtes invité à un film par un Scorpion, il est probable qu’il ne veuille même pas voir le film et ne soit qu’une autre arme de séduction. Mais si vous êtes sûr que ce n’est pas le cas, préparez-vous, car il tombera profondément amoureux d’un acteur ou d’une actrice en particulier.

Sagittaire

Inutile de dire que les films comiques sont les préférés de ces indigènes, n’est-ce pas ? Mais, si par hasard il n’y a pas de comédie en jeu, préparez-vous : il fera des blagues sur le film de la même manière et s’amusera dans des scènes où il n’en a absolument pas besoin.

Capricorne

Intellectuels, les Capricornes ont tendance à fréquenter les cinémas où les films projetés sont hors circuit commercial. Ils ont une grande connaissance culturelle et peuvent vous recommander de superbes chambres. Ne vous attendez pas à ce qu’ils achètent du pop-corn, car le prix d’un paquet sur le marché est infiniment plus bas et rapporte beaucoup plus !

Aquarium

Vous connaissez ces gens qui assistent aux premières déguisés en personnages du film ? Ce sont des Verseaux ! N’attendez jamais rien de conventionnel d’un natif de ce signe. Sans compter que le cinéma fait partie des choses qu’il aime le moins faire, après tout, il y a tellement d’aventures à vivre en dehors de la chambre noire, n’est-ce pas ?

Poisson

Ce sont ces gens qui quittent le film sans trop comprendre. C’est parce qu’ils passent une grande partie de l’exposition à rêver et à vivre dans leur propre monde où l’intrigue est complètement différente du grand écran. S’il part au milieu de la séance et met du temps à revenir, ne vous inquiétez pas, il s’est probablement perdu dans les couloirs ou dans ses pensées.