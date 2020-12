Comment profiter de la fin de l’année dans la nouvelle normalité

En cette nouvelle année 2019, personne n’aurait pu imaginer que l’année 2020 serait dépassée par une pandémie. Il n’y avait aucun moyen de prédire que nous passerions près de 12 mois à l’intérieur de nos maisons, portant des masques dans les rues et nous lavant constamment les mains. Tout le monde a été surpris par un virus qui se propage facilement et peut être mortel.

De nombreuses personnes ont perdu des êtres chers, des amis, des collègues, entre autres. Ils ont dû passer à autre chose, malgré tout. Ils avaient besoin de trouver la force en eux-mêmes pour entretenir l’espoir que la situation dans le monde s’améliorera encore, même si cela se produit petit à petit. Il n’est pas possible de dire que le pire est passé, alors disons que le meilleur reste à venir!

Pour renouveler vos pensées, vos énergies et vos sentiments, rien de mieux que la fin de l’année. Les fêtes que nous célébrons toujours ne se passeront pas de la même manière, mais elles peuvent tout de même être très importantes. La nouvelle année représentera une énergie de transformation, de solidarité et beaucoup d’amour. Mais comment le célébrer dans des conditions aussi différentes? Découvrez ci-dessous!

1) Listes de lecture partagées

Comme au Nouvel An, il est courant de regarder les spectacles des artistes que nous aimons, en 2020, vous pouvez garder la tradition, mais en toute sécurité. Créez une liste de lecture de vos chansons préférées et partagez-la avec ceux que vous aimez. Ainsi, ce sera comme participer à un spectacle avec quelqu’un qui compte beaucoup pour vous, même de loin!

2) Marathon de la comédie

Pour bien rire sur une année aussi difficile, vous aurez probablement besoin d’un incitatif. Lâchez un peu vos inquiétudes et lancez un marathon de films comiques pour vous rappeler que la vie peut encore être incroyable lorsque tout cela est terminé. N’ayez pas peur de vous amuser un peu. Tu en as besoin!

3) Au feu de camp

La meilleure façon de laisser derrière nous tout ce qui nous fait du mal est de détruire toute représentation de celui-ci. Un rituel du Nouvel An qui vous apportera un nouvel air est d’écrire sur papier tout ce que vous voulez quitter en 2020, pour commencer 2021 avec des nouvelles. Ensuite, brûlez ces papiers dans un endroit ouvert et pensez à résoudre les problèmes qui vous consument.

4) Stimuler les énergies positives

Stimuler les énergies positives au Nouvel An est une règle valable pour chaque année, mais elle sera essentielle en 2020. Vous pouvez écrire vos souhaits d’espoir, de santé et d’unité dans différents articles. Trempez ces papiers dans des plantes en pot et imaginez qu’ils seront semés tout au long de l’année à venir, stimulant vos meilleures pensées.

5) Un nettoyage énergétique

Si vous sentez que les énergies de votre maison sont trop lourdes et qu’elle a besoin de plus de légèreté pour la nouvelle année, misez sur un nettoyage énergétique. Vous pouvez le faire en utilisant de l’encens, des bougies ou des cristaux, et vous pouvez même prendre ce nettoyage en vous en prenant un puissant bain aux herbes.

6) Plus de connaissance de soi

La nouvelle année avec distance sociale peut être difficile pour ceux qui vivent seuls. Cependant, vous pouvez profiter de ce moment de renouvellement d’énergie pour favoriser votre connaissance de soi.

7) L’amour dans la nourriture

Manger est un geste de survie, mais aussi d’amour et d’affection. Si vous allez passer la nouvelle année loin de la personne qui a toujours préparé les plats pour cette fête, profitez-en pour commander les recettes. Reproduisez le menu chez vous et sentez votre famille plus proche de vous, avec une cuisine très affective et savoureuse.

8) Des souvenirs vivants

Le mal du pays est un sentiment qui nous consume, surtout lorsque la personne qui provoque cette émotion est partie. Passer la nouvelle année sans elle peut être très triste pour vous, mais cela ne doit pas vous décourager. Utilisez les photos et vidéos que vous avez avec cette personne spéciale et revivez tous les souvenirs que vous avez créés. Laissez-vous émouvoir par chaque fragment de temps et assurez-vous que ces souvenirs dureront pour toujours dans votre cœur!

9) Appel vidéo inoubliable

Un appel vidéo est devenu monnaie courante en une année au cours de laquelle tant de personnes ont commencé à travailler et à étudier à domicile. Mais dans la nouvelle année, vous pouvez recadrer cet outil. Rassemblez toute votre famille sur l’écran de l’ordinateur, mettez les vêtements que vous aimez et faites la fête! Restez à jour et profitez de la compagnie de ceux que vous aimez le plus, en toute sécurité!

10) Un geste pour la société

Pour que votre nouvelle année favorise les transformations de votre vie et de la société dans son ensemble, profitez de la date pour faire des dons à des institutions qui se battent pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale. Vous commencerez donc l’année en faisant preuve de gratitude et en favorisant plus de gentillesse dans l’environnement où vous vivez.

Le réveillon du Nouvel An 2021 sera une nouvelle expérience pour nous tous. Ce moment de réflexion devrait stimuler l’espoir, la foi et l’unité dans le cœur des personnes que nous aimons le plus, et nous pouvons le faire avec de simples changements dans la façon dont nous célébrons l’arrivée d’un nouveau cycle. Montrez que l’amour prévaut sur la douleur et que la positivité est capable d’améliorer nos énergies dans une période si difficile!