Comment passer aux voix japonaises dans Bravely Default 2

Si vous n’êtes pas fan du doublage anglais dans les JRPG, vous cherchez peut-être actuellement un moyen de changer de voix dans Bravely Default 2. Permettez-moi simplement de dire qu’il existe une telle option dans le jeu, et voici ce que vous devez faire et où trouver l’option dans le jeu.

Comment changer de voix dans Bravely Default 2

Pour passer aux voix japonaises, vous devrez jouer jusqu’à un moment du jeu où vous êtes à l’intérieur d’une auberge; Dans cette partie, le menu du jeu sera inaccessible jusqu’à ce que vous receviez une carte de l’aubergiste.

Une fois que vous obtenez la carte, vous pouvez accéder au menu, et vous pouvez passer aux voix japonaises en allant dans les paramètres.

Cela dit, cliquez sur les paramètres et vous pouvez passer aux voix japonaises en déplaçant le stick analogique gauche sur les options qui indiquent les paramètres de langue et la langue de la voix. Déplacez le bâton une fois, et il devrait changer les voix en japonais.

Lorsque vous avez effectué vos modifications, assurez-vous d’appuyer sur Y pour les appliquer, puis une fois que vous quittez le menu, les caractères Bravely Default 2 commencera à parler japonais.

Dans l’ensemble, ce fut un processus assez rapide et indolore, et c’est aussi tout ce que vous devez savoir sur la façon de passer à la voix japonaise dans Bravely Default 2. Restez à l’écoute, et nous aurons d’autres guides pour ce jeu aujourd’hui et dans les semaines et les mois à venir.