Comment obtenir une tête de dragon Ender dans Minecraft

Le dragon Ender est le boss final de Minecraft et est également le plus grand et le plus féroce. Le tuer est le test ultime de vos compétences au jeu, et porter sa tête comme un trophée est un insigne d’honneur et une preuve de vos capacités.

On pourrait penser que tuer le dragon Ender est assez bon pour acquérir la tête, mais ce n’est pas si simple. Après avoir tué le dragon, un portail s’ouvre et vous devez le franchir pour vous rendre à la ville du bout. La ville du bout n’est accessible que si vous battez le dragon ou si vous construisez un gigantesque pont de 1000 blocs pour y arriver.

Une fois arrivé à Ender City, vous remarquerez un navire flottant haut dans le ciel. Vous devez escalader la tour violette à côté du navire et monter à bord. Une fois à bord, vous devez vaincre les trois Shulkers. Les armes à distance ne peuvent pas leur faire de mal, vous devrez donc tirer sur leurs projectiles et les frapper. Une fois qu’ils sont hors du chemin, vous pouvez vous diriger vers l’avant du navire où la tête du dragon est montée et réclamer votre prix. Vous pourriez aussi bien récupérer les élytres et autres butins pendant que vous êtes sur le navire. La tête de dragon peut être portée en casque ou montée sur vos bâtiments.