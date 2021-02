Comment obtenir une pioche à Valheim

Dans Valheim, si vous voulez faire une pioche, vous devrez faire un peu de travail sur les jambes car contrairement à la plupart des jeux de survie, cela vous impliquera d’invoquer et de tuer un boss particulier.

Comment fabriquer une pioche en bois à Valheim

Pour obtenir une pioche Valheim, vous devrez invoquer et tuer le premier boss du jeu, Elkthyr, et en obtenir un objet appelé bois dur. Vous devrez ensuite utiliser un bois dur et dix bois pour fabriquer une pioche dans un établi; vous aurez également besoin pour mettre à niveau votre plan de travail une fois au niveau deux.

Vous pouvez améliorer votre établi au niveau deux en construisant un billot avec un marteau avec dix silex et dix bois; Assurez-vous également de placer le bloc de hachage à côté de l’établi pour le mettre à niveau, car nulle part ailleurs ne mettra à niveau l’établi.

Cela dit, pour invoquer Elkthyr, vous devrez visiter leur sanctuaire et lui offrir deux trophées de cerf, que vous pouvez probablement deviner, vous les obtenez des cerfs. Vous pouvez trouver des cerfs dans les biomes des prés et de la Forêt-Noire; il suffit d’explorer, et vous en trouverez un éventuellement.

Nous vous recommandons de vous faufiler sur les cerfs et d’utiliser une pierre ou une hache en silex améliorée pour les tuer instantanément, ou vous pouvez utiliser un arc brut pour les chasser avec le même effet.

Une fois que vous avez obtenu les deux trophées de cerf, amenez-les à l’endroit indiqué sur la carte appelé Elkthyr, comme indiqué ci-dessus. Mais avant de vous y rendre, assurez-vous de faire le plein de flèches et de manger des champignons, de la viande cuite et des framboises pour améliorer votre santé autant que possible.

Parallèlement à cela, nous vous recommandons de fabriquer une armure en cuir, qui nécessite six cuir de cerf par pièce; si vous chassiez des cerfs, vous devriez déjà l’avoir. Vous devriez également amener un ami et lui demander de distraire le boss lorsque vous l’invoquez pendant que vous tirez des flèches sur lui; nous suggérons également de fabriquer des flèches en silex si possible pour infliger autant de dégâts que possible à Elkthyr.

Lorsque vous êtes prêt, dirigez-vous vers l’endroit où la carte indique Elkthyr et trouvez le sanctuaire indiqué ci-dessus; marchez-y avec les trophées de cerfs équipés de votre barre de raccourcis et frappez e sur le sanctuaire. Cela invoquera alors Elkthyr, et vous devrez les tuer pour obtenir le bois dur; après cela, vous pouvez ensuite fabriquer la pioche en bois sur votre base à l’intérieur de votre établi.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme celui lié ci-dessus et comment créer un établi dans Valheim. Cela dit, revenez plus tard et nous aurons d’autres guides dans les semaines et les jours à venir.