Pavillon est sans aucun doute l’application la plus parlée du moment. Le réseau social basé sur l’audio en temps réel elle a intrigué des millions de personnes dans le monde, parmi lesquelles on pense au moins 3 millions de membres ont rejoint en quelques jours. Pour le moment cependant la plateforme reste sur invitation: pour monter à bord, un utilisateur déjà à l’intérieur doit envoyer explicitement une invitation à ceux qui souhaitent s’inscrire, ou se porter garant pour ceux qui se sont déjà pré-enregistrés en téléchargeant l’application. Cependant, le moyen le plus rapide de rejoindre le Clubhouse est le premier.

Comment fonctionnent les invitations au clubhouse

L’ensemble de l’infrastructure technique de l’application est encore dans une phase de développement préliminaire, ce qui signifie que les fonctionnalités et le support et pour plus d’utilisateurs seront ajoutés dans les semaines et les mois à venir. La conséquence est que pour le moment le nombre d’utilisateurs qui peuvent s’inscrire est artificiellement limité par un nombre fini d’invitations que peuvent envoyer ceux déjà inscrits. Au moment de l’inscription chaque novice a deux pass disponibles qu’il peut envoyer à ses contacts dans le carnet d’adresses. Les contacts sont disposés dans une liste triée en fonction du nombre d’amis déjà présents sur Clubhouse, afin que les abonnés soient encouragés à inviter ceux qui peuvent avoir un réseau de connaissances déjà actif sur le réseau social.

Comment obtenir une invitation au Clubhouse

La seule façon d’obtenir une invitation au Clubhouse est demander gentiment à ceux qui sont déjà membres. L’idéal serait de contacter un ami ou au moins une connaissance, mais le bouche à oreille sur l’application en conduit beaucoup à demander l’accès même sur les réseaux sociaux comme Twitter. Pour éviter de perturber tout l’annuaire téléphonique à la recherche d’une invitation au Clubhouse, il peut être utile de savoir que l’application s’est initialement étendue aux communautés qui gravitent autour. technologie, innovation et communication: les contacts qui travaillent dans ces domaines sont plus susceptibles d’être déjà entrés dans l’application, qui, heureusement, se propage également à un public plus large.

Le nombre de deux invitations accordées aux nouveaux membres du Clubhouse n’est en fait pas destiné à rester le même. De temps en temps, les développeurs émettre de nouvelles invitations que les membres du réseau social peuvent alors librement faire un don comme ils l’ont fait avec les deux premiers: bref, si un utilisateur du réseau social est à court de nouveaux pass, en gros assez attendez quelques jours avant d’en avoir d’autres disponibles.

Mieux vaut attendre

En général, l’attente reste la chose la plus sensée. Jusqu’à il y a quelques jours, les conversations sur Clubhouse portaient sur des tests techniques et des bavardages généralisés ou très professionnels. Ces jours-ci, avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs qui parlent italien, les choses commencent à devenir plus intéressantes même pour les non anglophones; avec l’augmentation des utilisateurs les invitations augmenteront également de façon exponentielle autour, ce qui rend beaucoup plus facile de les trouver même en les poursuivant.

