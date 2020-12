Comment obtenir les Meta Shades gratuitement dans Roblox

La chasse au trésor virtuel Roblox Ready Player Two touche à sa fin et des joueurs du monde entier se sont affrontés pour obtenir les objets de quête d’événement exclusifs. Dans l’ensemble, l’événement Ready Player Two de cette semaine a été difficile, alors félicitez-vous d’avoir participé! J’espère que vous vous êtes tous amusés à chasser ces objets d’événement, qui ont nécessité de franchir plusieurs étapes dans des jeux Roblox populaires comme SharkBite et Vehicle Simulator, pour ne citer que juste un peu.

La question est maintenant: quelle est la prochaine étape? Eh bien, pour ceux qui ont collecté les 7 reliques Ready Player Two (alias les objets de l’événement), il reste encore un prix à réclamer: le Meta Shades! TOUS les joueurs ayant collecté les 7 reliques ont droit à ce prix.

Comment obtenir les Meta Shades

Pour obtenir les Meta Shades dans l’événement Ready Player Two, accédez au Ready Player Two Hub. Montez les escaliers et montez sur la plate-forme Diamond. Cette plate-forme se chargera et vous soulèvera dans les airs. Regardez les couleurs exploser et voler autour de vous. Lorsque vous atterrissez, les Meta Shades seront dans votre inventaire.

Remarque: Vous devez avoir collecté les 7 objets de l’événement Ready Player Two Relic. Si vous en manquez même un, vous ne pourrez pas réclamer les Meta Shades. Consultez notre page Codes promotionnels pour savoir comment collecter toutes les reliques. Ou, consultez la liste ci-dessous, pour tous nos guides d’articles d’événement Ready Player Two!

Tous les éléments de l’événement Ready Player Two

Voici la liste complète de toutes les quêtes d’événement Ready Player Two. Ces guides vous aideront à obtenir les 7 reliques Ready Player Two.

Qu’en est-il de la Meta Star et des MetaPhones?

Malheureusement, seuls quelques chanceux sélectionnés ont réclamé les éléments d’événement Meta Star et MetaPhones. Seuls les 77 premiers gagnants ont reçu l’ultra rare Meta Star, et seuls les 777 premiers gagnants ont reçu les MetaPhones. C’est définitivement une déception pour tous les autres qui espèrent réclamer ces prix, mais heureusement, chaque joueur qui revendique les 7 reliques Ready Player Two recevra les Meta Shades.