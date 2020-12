Dans ce guide Borderlands 3, nous vous apprendrons comment obtenir l’une des meilleures armes du jeu. Comment obtenir le fusil Dictator!

Dans Borderlands 3, il existe de nombreuses façons de jouer. Le classique de toujours, qui consiste à passer le mode histoire et autre chose, et celui plus destiné aux amateurs de jeux, qui consiste à cultiver les meilleures armes pour affronter facilement les défis que le jeu propose . Aujourd’hui, nous vous apprenons comment obtenir le fusil Dictator.

L’utilisateur espagnol FilthyEagle, un expert de Borderlands, nous montre comment obtenir cette arme légendaire plus ou moins facilement. Nous vous rappelons que, comme toujours dans Borderlands 3, la meilleure façon de cultiver est de le faire en mode Chaos, plus c’est haut, mieux c’est. Gardez à l’esprit que les gouttes n’ont pas un pourcentage très élevé, vous devrez donc faire plusieurs tentatives.

La meilleure façon d’obtenir ce fusil est d’aller à l’intérieur de Carnivora et de vaincre le boss Agonizer 9000, ce qui est assez facile et difficile à ignorer, car il provient de l’intrigue principale de l’histoire. Vous savez déjà que pour augmenter les chances de chute, vous devez activer le mode Chaos.

Quant à l’arme elle-même, on peut l’obtenir dans tous ses éléments, avec des dégâts x3 ou x6 et toujours avec l’accessoire bipied. Cela signifie qu’avec son activation, les dégâts de dispersion seront plus importants mais notre mobilité beaucoup moins, nous devrons donc changer constamment d’armes pour nous déplacer sur la carte.

Et c’est tout à blâmer, nous continuerons à apporter des guides Borderlands 3 que vous pouvez lire ici avec de nombreux autres guides pour vos jeux préférés. Alors restez à l’écoute au cas où vous voudriez obtenir une arme spécifique … ne manquez pas le butin!