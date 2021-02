Le papier est l’un des éléments les plus anciens du Minecraft, ayant été ajouté tout le chemin du retour dans Alpha. Il a été initialement implémenté dans le jeu pour créer des livres, mais a depuis lors trouvé de nombreuses autres utilisations. Il peut être utilisé pour créer des cartes, des motifs de bannières et plus encore! Il est devenu un élément précieux et essentiel dans les mondes de survie et multijoueur.

Comment obtenir du papier dans Minecraft

Obtenir du papier est facile, même si cela peut prendre un certain temps pour obtenir les ressources nécessaires à un approvisionnement régulier. Ce guide explique comment obtenir du papier par artisanat et d’autres moyens d’obtenir du papier dans votre monde de survie. Au bas du guide, nous avons fourni le code et les données d’article pour les joueurs en mode créatif.

Artisanat

Pour fabriquer du papier, il vous faudra d’abord trouver sa ressource: la canne à sucre. Cette ressource se trouve au bord des rivières et des océans. Il ne peut être placé et généré que sur des blocs directement adjacents aux blocs de sources d’eau.

Une fois que vous avez trouvé la canne à sucre, apportez-la à une table d’artisanat. Placez-en trois à la suite (peu importe lequel), et cela produira trois morceaux de papier!

Noter:Si vous n’avez pas beaucoup de canne à sucre mais que vous voulez un approvisionnement régulier en papier, nous vous recommandons de cultiver plusieurs blocs de canne à sucre sur le bord de l’eau.

Coffres

Le papier peut être trouvé dans les coffres du monde pré-générés. La liste ci-dessous vous montre tous les coffres dans lesquels ils peuvent générer et les chances que cela se produise.

Naufrage Coffre d’approvisionnement Quantité: 1-12 Chance: 49,4% Coffre de carte Quantité: 1 à 10 Chance: 89,4%

Bastion Coffre de bibliothèque Quantité: 2-7 Chance: 89,2% (substrat rocheux: 88,3%)

Village Coffre du cartographe Quantité: 1-5 Chance: 61,2%



D’autres moyens

Villageois: Un cartographe d’un village peut déposer du papier sur le joueur s’il a le trait Héros du village actif.

Un cartographe d’un village peut déposer du papier sur le joueur s’il a le trait Héros du village actif. Créatif: Le papier peut être trouvé dans l’onglet Divers (seau de lave) dans l’inventaire créatif.

Le papier peut être trouvé dans l’onglet Divers (seau de lave) dans l’inventaire créatif. Commander: Le papier peut être remis à un utilisateur en utilisant le /donner commander. Java: / give PlayerName minecraft: papier Substrat rocheux: / donne le papier « PlayerName »

Le papier peut être remis à un utilisateur en utilisant le commander.

Saviez-vous que vous pouvez également mettre des messages sur des panneaux plutôt que sur du papier? Consultez notre guide sur la création et l’utilisation de connexions Minecraft!