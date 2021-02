Comment obtenir du Black Metal à Valheim

Si vous voulez fabriquer certaines des meilleures armes et outils de fin de partie Valheim, vous devrez obtenir une ressource appelée ferraille de métal noir.

Où trouver du Black Metal à Valheim

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a qu’une seule façon d’intégrer le black metal Valheim, et c’est en tuant des créatures ressemblant à des gobelins appelées fulings; à la mort, les matières plastiques laisseront tomber des débris de métal noir, qui pourront ensuite être transformés en métal noir via un haut fourneau.

Cela dit, vous pouvez trouver des fourrages qui apparaissent et un grand nombre dans le biome des plaines, mais nous recommandons la prudence car, malgré la petite taille de ces créatures, elles peuvent tuer assez rapidement. Pour cette raison, nous vous recommandons de fabriquer au moins une armure de fer complète et d’en emballer armes puissantes, avec un arc de chasseur.

Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez trouver des fourrages qui apparaissent dans les forts et les campements tribaux partout dans les biomes des plaines. Parallèlement à cela, les remplissages suivants laisseront tomber des déchets de métal noir à la mort.

Fulings normaux

Chaman Fuling: Ces gars-là laisseront tomber des totems que vous voudrez conserver pour invoquer le 5ème boss.

Fuling Berserker

Pour tuer les fulings, nous vous recommandons de demander à un ami de les distraire, puis de demander à quelqu’un avec une arme à distance de les enlever à distance. Alternativement, vous pouvez également essayer de fabriquer des bombes suintantes et de les lancer sur les fulings quand ils se regroupent; d’autres attaques aoe seront également bonnes contre ces créatures.

En rapport: Comment faire une fonderie à Valheim

Lorsque vous obtenez des déchets de métal noir, il suffit de les ramener dans un haut fourneau, car contrairement à d’autres minerais, le métal noir ne peut être fabriqué qu’à l’intérieur d’un haut fourneau. Cela dit, vous pouvez fabriquer un haut fourneau avec les matériaux suivants.

20 Pierre

Cinq noyaux Surtling

20 bois

Table artisanale: Vous aurez besoin de faire une table artisanale pour faire un four noir; vous pouvez en fabriquer un avec deux larmes de dragon et dix bois.

Une fois que vous avez du métal noir, vous pouvez créer de nombreuses nouvelles recettes de fabrication d’armes, comme indiqué ci-dessous.

Couteau Blackmetal

Épée en métal noir

Hache en métal noir

Bouclier de métal noir

Bouclier de tour en métal noir

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment construire un navire et comment obtenir une pioche à Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.