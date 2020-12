Comment obtenir des bugs dans Yakuza: Like A Dragon

Dans Yakuza: comme un dragon, il existe de nombreux bugs que vous pouvez attraper dans le jeu; quant à leur objectif, il est inconnu au début. Cependant, vous apprendrez plus tard que les bogues peuvent être vendus ou transformés en matériel puissant. Cela dit, si vous continuez à lire, nous vous expliquerons comment collecter les bogues dans Yakuza: Comme un dragon.

Comment obtenir des bugs Yakuza: Like A Dragon

Pour attraper des bugs dans Yakuza comme un dragon, vous devez trouver les endroits où ils se reproduisent, principalement sur des arbres à divers endroits du jeu. Les insectes commenceront également à se reproduire sur les arbres dès le chapitre 3, et juste à l’extérieur du campement Hobo, vous pouvez les trouver sur les arbres le long de la rivière. Vous pouvez dire s’il y a actuellement un bug sur un arbre si ledit arbre a un orbe blanc brillant dessus.

S’il a un orbe, marchez-y et appuyez dessus; cela attrapera et ramassera le bogue pour vous. Il est également intéressant de noter que les types de bogues que vous obtenez de ces orbes sont aléatoires, donc si vous en voulez un en argent ou en or, vous devrez continuer à visiter ces endroits pour cultiver les bogues.

Vous pouvez également obtenir des bugs en tant qu’objets achetables auprès du Ka-san avec des points gagnés grâce au mini-jeu can. La plupart de ces bugs coûteront 8k points mais peuvent être vendus pour un yen décent.

Que pouvez-vous faire avec les bugs dans Yakuza: Like A Dragon?

Vous aurez besoin de ces bugs à collectionner pour les livraisons de héros à temps partiel après avoir terminé la quête secondaire «Comment être un héros à temps partiel». Après cela, vous pouvez commencer à obtenir des mini-quêtes à partir de l’application, où vous devrez collecter des types spécifiques de bogues et les apporter à un PNJ à proximité.

Nous vous recommandons de faire ces livraisons car c’est un moyen facile de gagner de l’argent dans le jeu, aux côtés des autres quêtes de Part-Time Hero. Cependant, cela vaudrait la peine de sauvegarder ces bugs pour l’atelier Romance à la place. La raison en est que certains des meilleurs équipements que vous puissiez fabriquer nécessiteront des insectes en argent et en or.

Comment cultiver des bogues dans Yakuza: comme un dragon

Pour cultiver des bogues dans Yakuza: comme un dragon, nous vous recommandons de visiter périodiquement les endroits suivants ci-dessous et de rechercher des arbres ou des orbes lumineux sur divers objets.

Campement pour sans-abri

quartier chinois

Koreatown

Parking

Parc Fukutoku

Parc Hamakita

Gare de Jinnai

Gare de North Jinnai

Donjon de Yokohama

Tous ces endroits sont décents pour cultiver des insectes, mais le meilleur d’entre eux serait le parc Hamakita et le donjon de Yokohama. La raison en est que le parc Hamakita est une grande zone ouverte avec beaucoup d’arbres et des orbes lumineux qui apparaissent parfois dans l’herbe. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous rendre d’abord à cet emplacement pour détecter les bogues.

Cela dit, pour cultiver des insectes dans le parc Hamkita, nous vous recommandons de visiter l’endroit chaque fois que vous mangez un repas dans un restaurant ou que vous terminez une quête parallèle, car lorsque vous faites l’un ou l’autre, le monde se réinitialise. L’autre meilleur emplacement est le donjon de Yokohama, et nous vous recommandons de le visiter fréquemment à l’extérieur de l’appartement d’Ichi, car certains des insectes les plus rares ont tendance à apparaître dans le donjon.

Après cela, c’est tout ce que nous avons pour vous concernant les bugs. Mais avant de partir, assurez-vous de consulter certains des autres excellents guides que nous avons pour Yakuza comme un dragon sur sa page de jeu. Nous vous recommandons également de consulter notre guide sur la façon d’introduire le bogue du scorpion Yakuza comme un dragon.