Comment obtenir de l’argent dans NieR Replicant rapidement et facilement

Dans cette aventure de Yoko Taro, partir les poches pleines est important. Nous vous expliquons comment obtenir de l’argent dans NieR Replicant en toute simplicité.

Lorsque nous arrivons au milieu du jeu, nous pouvons avoir nos propres terres agricoles à côté de notre maison. Et pourquoi veux-tu savoir ça, coupable? Eh bien, grâce à ce petit jardin, vous pouvez obtenir des quantités indigestes de argent rapide et facile chez NieR Replicant.

L’astuce est d’obtenir 99 unités de graines de riz. Avec eux, qui on peut les acheter au bord de mer, nous pouvons cultiver cette céréale qui fera de nous des millionnaires.

Tout d’abord, nous devons agrandir nos terres agricoles. Pour ce faire, nous obtiendrons une nouvelle parcelle à chaque fois que nous terminerons une mission secondaire du jardinier du village. Si par hasard nous en manquons, nous pouvons toujours les lui acheter en échange de 5 000 unités d’or.

Une fois que toutes les parcelles seront prêtes, il sera temps de planter toutes les graines de riz. Suite à cela, il faudra les payer avec engrais d’abondance, que nous pouvons l’acheter dans le Boutiques bord de mer et façade.

Maintenant, nous arrosons chaque région plantée avec un peu d’eau (il n’est pas nécessaire de l’acheter, c’est infini) et nous attendrons 48 heures (réelles) pour que les plantations germent et grandissent.

Vous pensez sûrement que c’est pénible d’attendre si longtemps, mais il y a un astuce pour accélérer le temps. Comme il s’agit d’environ 48 heures réelles, le jeu utilise l’horloge de nos machines pour calculer l’heure. Si nous avançons de 48 heures l’horloge de nos consoles ou PC (c’est possible si nous les déconnectons d’Internet) nous aurons cultivé du riz en un tournemain.

Pour chaque récolte que nous faisons de riz, nous obtiendrons une quantité suffisante pour le vendre dans n’importe quel magasin pour un total de 75000 pièces d’or. Nous allons allouer une petite partie du bétail pour acheter plus de semences et d’engrais et donc nous répétons le processus. Avec l’astuce d’avancer dans le temps, nous pouvons réaliser plus de 1000000 pièces d’or en moins d’une heure.